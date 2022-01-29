FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Bir Makedon daha: Elezi

Makedonya'dan Fenerbahçe için transfer iddiaları gelmeye devam ediyor...

Sarı-lacivertlilerin bu kez de Gaziantep FK'nın da istediği Dashmir Elezi ile ilgilendiği ileri sürüldü. 17 yaşındaki oyuncu sağ kanatta oynuyor. Genç yıldız bu sezon Shkendija takımında 19 maçta 2 gol+2 asistlik performans sergiledi. Yeni Eljif Elmas'lar arayan Kanarya'nın, Pandev'den Martin Mircevski'yi de radarına aldığı iddia edilmişti. Bu arada Marca, Napoli'de büyük çıkış yapan Eljif Elmas'ı Real Madrid'in transfer listesine aldığını duyurdu.