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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Bir Makedon daha: Elezi

Fenerbahçe transfer haberleri: Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe'de süpriz bir isim gündeme geldi. Yeni Eljif Elmas’lar arayan Kanarya için Mircevski’nin ardından bu kez 17’lik Elezi iddiası ortaya atıldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2022 Cumartesi 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Bir Makedon daha: Elezi

Makedonya'dan Fenerbahçe için transfer iddiaları gelmeye devam ediyor...

Sarı-lacivertlilerin bu kez de Gaziantep FK'nın da istediği Dashmir Elezi ile ilgilendiği ileri sürüldü. 17 yaşındaki oyuncu sağ kanatta oynuyor. Genç yıldız bu sezon Shkendija takımında 19 maçta 2 gol+2 asistlik performans sergiledi. Yeni Eljif Elmas'lar arayan Kanarya'nın, Pandev'den Martin Mircevski'yi de radarına aldığı iddia edilmişti. Bu arada Marca, Napoli'de büyük çıkış yapan Eljif Elmas'ı Real Madrid'in transfer listesine aldığını duyurdu.

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