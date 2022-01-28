Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Haris Seferovic hamlesi! İşte yapılacak teklif

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Haris Seferovic hamlesi! İşte yapılacak teklif

Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, rortayı Portekiz'e kırdı. Portekiz basınında yer alan habere göre; sarı-lacivertliler, Benfica'nın gözden çıkardığı İsviçreli forvet Haris Seferovic için kiralama teklifinde bulunmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2022 Cuma 06:50
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Haris Seferovic hamlesi! İşte yapılacak teklif

Portekiz'den Fenerbahçe için heyecanlandıran bir iddia geldi. Record gazetesi, sarı-lacivertlilerin Haris Seferovic'i transfer etmek istediğini yazdı. Skorer ve deneyimli bir golcü arayan sarı-lacivertli kurmayların İsviçreli forveti kiralamak için teklifte bulunacağı iddia edildi.

29 yaşındaki Seferovic bu sezon kas yaralanması başta olmak üzere çeşitli sakatlıklar nedeniyle 15 maç kaçırdı. Şans bulduğu 12 karşılaşmada 5 gol+3 asist üreten Haris'in piyasa değeri ise oldukça yüksek: 14 milyon euro.

GELİRSE FORVETTE KRİZİ BİTİRİR
Tecrübeli oyuncunun sakatlık sorunu yaşamaması halinde sarı-lacivertli takımın forvette uzun süredir yaşadığı krizi bitirecek yetenekte olduğu belirtiliyor. Öte yandan Aleksandar Pesic için Karagümrük'ten olumsuz yanıt gelirken, diğer aday Tiquinho Soares için bekleyiş sürüyor.

Olympiakos'un zorunlu satın alma opsiyonu ısrarından vazgeçmesi ve Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmesi halinde Brezilyalı golcünün sezon sonuna kadar kiralanması planlanıyor. Listede başka isimlerin olduğu da belirtiliyor.

DİĞER
Son Dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü ile yıkılan Ece Erken'e sanat camiasından başsağlığı mesajları! ''Ah Şafak ah...''
İzmir'de göçmen kaçakçısı yüzünü gizlese de polisten kaçamadı! Yüzündeki küçücük yara izi ele verdi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor