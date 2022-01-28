Haberler Fenerbahçe Koç’a Kocaman sitem!

Koç’a Kocaman sitem!

Fenerbahçe'nın eski hocası Aykut Kocaman, Alex de Souza ve Ali Koç hakkında konuştu. Alex için, "Alex, en fazla benim zamanımda oynamış, en çok gol ve maç sayısı benim dönemimde olmuş. Art niyetli olsam bunlar nasıl olacak?" diyen Kocaman, "Ayrıldıktan sonra Ali Koç'un benimle ilgili yaptığı şeyler, çok ağrına gidiyor insanın. Artık o denklemde olmam" yorumunu yaptı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2022 Cuma 06:50
Koç’a Kocaman sitem!
Fenerbahçe'nın eski hocası Aykut Kocaman, Alex de Souza ve Ali Koç hakkında konuştu. Alex için, "Alex, en fazla benim zamanımda oynamış, en çok gol ve maç sayısı benim dönemimde olmuş. Art niyetli olsam bunlar nasıl olacak?" diyen Kocaman, "Ayrıldıktan sonra Ali Koç'un benimle ilgili yaptığı şeyler, çok ağrına gidiyor insanın. Artık o denklemde olmam" yorumunu yaptı.
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