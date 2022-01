Fenerbahçe'nin yıldızı Osayi-Samuel kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu

Ofansif kanat oyuncusuyum ama işim daima özgüvenli bir şekilde görevimi yerine getirmek. Son maçlarda bunu bir nebze daha fazla gösterebildiğimi düşünüyorum. Gol ve asist konusunda takımıma katkı sağlamak mantalitesiyle hareket ediyorum. Evet, iyi maçlar çıkardım ama aynı zamanda takıma gol ve asistle katkı vermek de çok önemli. İyi bir maç çıkarmanıza rağmen takıma asist ve gol konusunda katkı sağlayamıyorsanız, bu tam anlamıyla görevinizi yerine getirmemiş olduğunuzu gösterebilir. Şu an durumumdan dolayı gayet keyif alıyorum, oynayacağım futbol tabii ki bana bağlı. Bunu istikrarlı bir şekilde sürdürmem gerekiyor. Daha iyi bir performans sergileyerek takımıma en üst düzeyde katkı sağlamak istiyorum.

GEÇMİŞ DÖNEMLERE GÖRE KENDİMİ DAHA ÖZGÜVENLİ HİSSEDİYORUM

Yeni bir yere geldiğiniz zaman bu noktaların gelişmesi biraz daha süre alabiliyor. Şu an itibariyle buraya alıştım. Aynı zamanda yeni bir hocamız var. Onunla da iletişimimiz kuvvetli, bizi anlayan biri ve ona alıştım. En önemli şey, özgüvenli şekilde sahada oyununuzu yansıtabilmek. Geçmiş dönemlere göre kendimi daha özgüvenli hissediyorum. Benim için şu an itibariyle bir başlangıç. Daha çok pozitif şeyler gösterebileceğimi düşünüyorum. Kendi kabiliyetimi biliyorum ve kendime inanarak; daha iyi performans ortaya koyabileceğimi taraftarlara göstermek istiyorum. Her ne kadar kötü maçlar çıkarmış olsak da sezonun geri kalanı için pozitifim.