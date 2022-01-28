Fenerbahçe'nin yıldızı Osayi-Samuel kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu

İŞTE OSAYI-SAMUEL'İN AÇIKLAMALARI:
İyi bir kamp ortamı geçiriyoruz. Yeni hocamızla çalışıyoruz ve onun isteklerini, bizden oynamamızı istediği stilde oynamak için çalışıyoruz. Bu kampta kendimizi geliştirip, öğreneceğimiz noktalar olacak. Zorlu ve yoğun bir kamp oluyor. Yaptığımız çalışmalardan ve buradaki ortamdan gayet keyif alıyorum. Çalışmalarımı sürdürüyorum, her şey yolunda.
Bu kamptan önce de iyi bir grup olduğumuzu düşünüyordum, halen de aynı fikirdeyim. Birbirimizi geliştirebilmek açısından herkes burada birbirine yardımcı oluyor. Uzun süredir buradaki çalışma ortamından dolayı, ailemizden ve arkadaşlarımızdan uzaktayız. Burada kaldığımız süre zarfında birlikte olmamız, birlikte kalmamız gerekiyor. Beraber zaman geçirmemiz gerekiyor. Herkesin birbirine inandığını ve güvendiğini düşünüyorum. Bu noktada takım içindeki kimya çok önemli. Güçlendireceğimiz kimyayla beraber bunları maçlara yansıtmak istiyoruz. Bu kamp bizler açısından faydalı olacaktır.
HEDEFİMİZ DAİMA KAZANMAK VE HER KULVARDA SONUNA KADAR GİTMEK
Bulunduğumuz kulvarlarda mücadelemizi sürdüreceğiz. Şu an içinde bulunduğumuz durum zor olsa da her kulvarda hedefimiz daima kazanmak ve sonuna kadar gitmektir. Sezonun geri kalanı için de alacağımız bir-iki kupa var. Bu kupaları alabileceğimizi düşünüyorum. Özellikle Konferans Ligi'nde de bu başarıyı sağlayabileceğimizi düşünüyorum.