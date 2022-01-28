Fenerbahçe'nin yıldızı Osayi-Samuel kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu

İYİ MAÇLAR ÇIKARDIM, DEFANSİF YÖNÜM GELİŞTİ Kariyerim boyunca kanat oyuncusu olarak görev aldım. Benim açımdan farklı pozisyonlarda oynamak hiçbir sorun yaratmıyor. Çünkü bu benim potansiyelimi ve kabiliyetimi gösteren de bir unsur. Vitor Pereira ile çalıştığımız dönemlerde; çalıştığım diğer hocalara göre kıyaslarsam, defansif yönümü daha da geliştirdim. Bu konuda ondan çok şey öğrendim. Dolayısıyla bu konuya pozitif bakıyorum.

Ofansif kanat oyuncusuyum ama işim daima özgüvenli bir şekilde görevimi yerine getirmek. Son maçlarda bunu bir nebze daha fazla gösterebildiğimi düşünüyorum. Gol ve asist konusunda takımıma katkı sağlamak mantalitesiyle hareket ediyorum. Evet, iyi maçlar çıkardım ama aynı zamanda takıma gol ve asistle katkı vermek de çok önemli. İyi bir maç çıkarmanıza rağmen takıma asist ve gol konusunda katkı sağlayamıyorsanız, bu tam anlamıyla görevinizi yerine getirmemiş olduğunuzu gösterebilir. Şu an durumumdan dolayı gayet keyif alıyorum, oynayacağım futbol tabii ki bana bağlı. Bunu istikrarlı bir şekilde sürdürmem gerekiyor. Daha iyi bir performans sergileyerek takımıma en üst düzeyde katkı sağlamak istiyorum.