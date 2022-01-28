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Fenerbahçeli Berke Özer kararını verdi! Ayrılık...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Son olarak Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere Fenerbahçe'de, maç sonrası Berke Özer, taraftarlar tarafından sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Yaşana bu gelişmelerin ardından Berke Özer, Fenerbahçe'ye dair son kararını verdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2022 Cuma 10:05 Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2022 Cuma 11:12
Fenerbahçeli Berke Özer kararını verdi! Ayrılık...

Altay Bayındır'ın yaşadığı sakatlık sonrası Fenerbahçe'de kaleye geçen 21 yaşındaki Berke Özer'in aklı Avrupa'ya kaydı… Görev yaptığı 13 lig maçında 16 gol yiyen, sadece 3 karşılaşmada kalesini gole kapatan Berke, 1-1 biten Demir Grup Sivasspor maçında yediği golle eleştirilerin hedefine oturmuştu.

AVRUPA'YI ÖN PLANA ÇEKTİ

Sabah'ın haberine göre, yapılan yorumlar nedeniyle büyük üzüntü yaşayan ve sosyal medya hesaplarını askıya alan genç eldiven, kariyer hesaplarında Avrupa'yı ön plana çekti.

SÖZLEŞMESİ HAZİRAN AYINDA BİTECEK

Fenerbahçe ile olan 4 yıllık sözleşmesi 30 Haziran 2022'de sona erecek olan Berke, geçtiğimiz eylül ayından bu yana yönetimle pazarlıklarını sürdürmüş, anlaşma aşamasına gelmişti. Hatta son yapılan teklife 'evet' yanıtını verip son sözü Başkan Ali Koç'a bırakmıştı. Ancak Sivasspor maçı sonrası yaşananlar, oyuncunun kararını gözden geçirmesine sebep oldu. "Fenerbahçe'de kesin kaldı" denilen Berke, Avrupa seçeneğini gündemine aldı.

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