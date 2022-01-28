FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Nico Schulz transferi için tarih verdiler

Fenerbahçe sol beke takviye yapmak için düğmeye bastı. Filip Novak'ın sakatlığının uzun sürecek olması, teknik direktör İsmail Kartal'ın da bu mevkiye acil transfer istedi.
Fenerbahçe sol beke takviye yapmak için düğmeye bastı. Filip Novak'ın sakatlığının uzun sürecek olması, teknik direktör İsmail Kartal'ın da bu mevkiye acil transfer istedi.
Sarı-lacivertlilerde gündeme gelen isimlerin başında ise Borussia Dortmund forması giyen Nico Schulz geliyor.
28 yaşındaki Schulz'un ise 2 yıl daha kontratı bulunuyor. Başka isimlerle de görüşüldüğü, en kısa sürede bir sol bekin kadroya dahil edileceği ifade edildi.
ALMANLAR TARİH VERDİ
Alman basınında yer alan haberde Fenerbahçe'nin Nico Schulz transferini Pazartesi gününe kadar bitirebileceği iddia edildi.