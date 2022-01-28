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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Nico Schulz transferi için tarih verdiler

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi: Sarı lacivertliler, Novak'ın sakatlığının ardından sol bek arayışına başladı. Gündeme gelen ilk isim ise Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'da forma giyen Nico Schulz... Alman basını 28 yaşındaki sol bekin transferi için tarih verdi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2022 Cuma 18:46
KEMAL TAMTÜRK
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Nico Schulz transferi için tarih verdiler

Fenerbahçe sol beke takviye yapmak için düğmeye bastı. Filip Novak'ın sakatlığının uzun sürecek olması, teknik direktör İsmail Kartal'ın da bu mevkiye acil transfer istedi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Nico Schulz transferi için tarih verdiler

Sarı-lacivertlilerde gündeme gelen isimlerin başında ise Borussia Dortmund forması giyen Nico Schulz geliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Nico Schulz transferi için tarih verdiler

28 yaşındaki Schulz'un ise 2 yıl daha kontratı bulunuyor. Başka isimlerle de görüşüldüğü, en kısa sürede bir sol bekin kadroya dahil edileceği ifade edildi.

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