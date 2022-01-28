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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Mesut Özil'den flaş karar! Joachim Löw gelmezse...

Takımı sezon sonuna kadar İsmail Kartal'a emanet eden Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürüyor. Sarı-lacivertlilerin hoca adayları arasında Joachim Löw ilk sırada yer alırken, Alman teknik adamın kararı Mesut Özil'in de takımdaki geleceğini belirleyecek. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2022 Cuma 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Mesut Özil'den flaş karar! Joachim Löw gelmezse...

Fenerbahçe'de Mesut Özil problemi bir türlü bitmek bilmiyor. Dün itibariyle Fenerbahçe'ye transfer olmasının üzerinden tam 1 yıl geçen Mesut Özil, bu süre zarfında istenilen performansı gösteremediği gibi beklenen fiziksel kaliteye de ulaşamadı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Mesut Özil'den flaş karar! Joachim Löw gelmezse...

Sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe'nin Antalya kampına katılamayan ve iğne tedavisi olan yıldız futbolcunun Vitor Pereira'nın ardından İsmail Kartal'la da istediği ortamı bulamadı. İsmail Kartal'ın Mesut Özil'i fiziksel olarak yeterli bulmadığı, istediği seviyeye gelmediği sürece de ilk 11'de düşünmediği ifade ediliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Mesut Özil'den flaş karar! Joachim Löw gelmezse...

Takvim'in haberine göre; Mesut Özil'in de sezon sonunda Alman Milli Takımı'nda birlikte çalıştığı Dünya Şampiyonluğu yaşadığı Joachim Löw'ün sezon sonunda takımın başına geçmemesi durumunda ABD'den gelen teklifi değerlendireceği de öğrenildi. Mesut Özil'e Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami FC'nin astronomik bir teklifte bulunduğu belirtiliyor.

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