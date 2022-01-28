FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Mesut Özil'den flaş karar! Joachim Löw gelmezse...

Fenerbahçe'de Mesut Özil problemi bir türlü bitmek bilmiyor. Dün itibariyle Fenerbahçe'ye transfer olmasının üzerinden tam 1 yıl geçen Mesut Özil, bu süre zarfında istenilen performansı gösteremediği gibi beklenen fiziksel kaliteye de ulaşamadı.