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Fenerbahçe Ghislain Konan transferini bitiriyor! İşte bonservis bedeli

Sol bek takviyesi için yoğun mesai harcayan Fenerbahçe, Ghislain Konan ile imza aşamasına geldi. Reims ile anlaşan sarı-lacivertliler, Fildişi Sahilli oyuncuyu da ikna ederse imzalar atılacak. İşte Konan'ın Fenerbahçe'ye maliyeti...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2022 Cuma 06:50
Fenerbahçe Ghislain Konan transferini bitiriyor! İşte bonservis bedeli

Fenerbahçe devre arasında ilk transferini gerçekleştirmek üzere... Sarı-lacivertlilerin, uzun süredir peşinde olduğu Fildişi Sahilli sol bekin kulübü Reims ile 1.5 milyon euro'ya el sıkıştığı belirtildi.

Fenerbahçe Ghislain Konan transferini bitiriyor! İşte bonservis bedeli

Oyuncu ile görüşmeler devam ederken mutlu sonun yakın olduğu ifade ediliyor. Anlaşma sağlanırsa Konan, İstanbul'a davet edilecek.

Fenerbahçe Ghislain Konan transferini bitiriyor! İşte bonservis bedeli

Öte yandan Konan, Fildişi Sahili'nin Mısır'a penaltılarla elenmesiyle Afrika Kupası defterini kapattı. 26 yaşındaki sol bek bu sezon Reims formasıyla Ligue 1'de 17 maça çıkarken 1 gol+2 asistlik katkı sağladı.

Fenerbahçe Ghislain Konan transferini bitiriyor! İşte bonservis bedeli

KİLİT PASI SEVİYOR
Konan daha çok uzun top atan, ön tarafa çıkıp orta yapmak yerine kilit pas deneyen bir sol bek olarak dikkat çekiyor. Başarılı futbolcu maç başına yüzde 77.9 pas isabeti ile oynarken, 0.6 orta, 1.8 uzun top, 0.8 şut, 1.1 kilit pas, 1.5 adam geçme, 1.1 top kesme, 1.4 top çalma ve 1.15 uzaklaştırma istatistiklerine sahip.

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