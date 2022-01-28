Fenerbahçe Ghislain Konan transferini bitiriyor! İşte bonservis bedeli

Fenerbahçe devre arasında ilk transferini gerçekleştirmek üzere... Sarı-lacivertlilerin, uzun süredir peşinde olduğu Fildişi Sahilli sol bekin kulübü Reims ile 1.5 milyon euro'ya el sıkıştığı belirtildi.
Oyuncu ile görüşmeler devam ederken mutlu sonun yakın olduğu ifade ediliyor. Anlaşma sağlanırsa Konan, İstanbul'a davet edilecek.
Öte yandan Konan, Fildişi Sahili'nin Mısır'a penaltılarla elenmesiyle Afrika Kupası defterini kapattı. 26 yaşındaki sol bek bu sezon Reims formasıyla Ligue 1'de 17 maça çıkarken 1 gol+2 asistlik katkı sağladı.