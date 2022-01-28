Ekvador-Brezilya: 1-1 | MAÇ SONUCU (ÖZET) - Alisson'dan Valencia'ya tehlikeli hareket!

2022 Dünya Kupası Güney Amerika elemelerinde dikkat çeken bir karşılaşma oynandı. Fenerbahçe forması giyen Enner Valencia'lı Ekvador sahasında Katar bileti almayı garantileyen lider Brezilya'yı konuk etti.

Konuk takım 6. dakikada Casemiro'nun attığı golle 1-0 öne geçerken Ekvador, 75'te Caicedo'nun golüyle beraberliği yakaladı. Bu arada maçın 15. dakikasında Alexander Dominguez'e, 20. dakikasında ise Brezilya'dan Emerson'a kırmızı kart çıktı.

29. dakikada Brezilya kalecisi Alisson, ceza sahası dışında Fenerbahçeli Enner Valencia'ya sert bir hareket yaptı. Hakem bu harekete, önce kırmızı kart çıkardı. VAR incelemesinin ardından kartın rengi sarıya döndü. Valencia ise oyuna devam etti ve 90 dakika sahada kaldı.

55'te Raphinha'nın hareketine hakem önce penaltı dedi. VAR incelemesinin ardından karar değişti ve penaltı iptal oldu.

90+5'te hakem, Alisson'un ceza sahası içinde rakibine yaptığı harekete önce penaltı noktasını gösterip Alisson'u ikinci sarı karttan oyun dışına gönderdi. Ancak VAR incelemesi sonrası hakemin hem penaltı kararı hem de Alisson'a verilen kırmızı kart geçersiz sayıldı. Böylece karşılaşmada Alisson'a verilen iki kırmızı kartla, Ekvador lehine çalınan iki penaltı kararı iptal edilmiş oldu ve mücadelede 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen Brezilya'nın puanı 36 olurken, Ekvador ise 24 puanla 3. sırada yer aldı.