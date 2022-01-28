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Allahyar izin çıkınca yolcu

Hull City ile anlaşan Allahyar Sayyedmanesh gün sayıyor. İranlı forvetin, İngiltere'ye gitmek için çalışma izninin çıkmasını beklediği bildirildi. Genç golcü iznin verilmesinin ardından Ada'ya giderek sözleşme imzalayacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2022 Cuma 06:50
Allahyar izin çıkınca yolcu
Hull City ile anlaşan Allahyar Sayyedmanesh gün sayıyor. İranlı forvetin, İngiltere'ye gitmek için çalışma izninin çıkmasını beklediği bildirildi. Genç golcü iznin verilmesinin ardından Ada'ya giderek sözleşme imzalayacak. Fenerbahçe'nin bu transferden kasasına 4.5 milyon euro gireceği belirtildi. Max Meyer'in de birkaç gün içinde kiralık olarak takımdan ayrılması bekleniyor.
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