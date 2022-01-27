TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray teklifini yapmıştı! Fenerbahçe Sinan Bolat için harekete geçti

Süper Lig'de heyecan 23. hafta mücadeleleri ile sürdü. Ligin ilk 23 haftası sonunda Trabzonspor zirvede yalnızlığını korurken onu 1 maç eksiği bulunan Konyaspor 9 puan farklı takip ediyor.
Süper Lig'de heyecan 23. hafta mücadeleleri ile sürdü. Ligin ilk 23 haftası sonunda Trabzonspor zirvede yalnızlığını korurken onu 1 maç eksiği bulunan Konyaspor 9 puan farklı takip ediyor.
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ise kabus gibi bir sezon geçirirken ligin 3 devi 12 Ocak'ta başlayan transfer dönemini en verimli şekilde geçirmek istiyor.
Zaman zaman bazı isimler için karşı karşıya gelen ezeli rakiplerden Fenerbahçe ve Galatasaray daha öncede birçok kez olduğu gibi bir isim için transfer savaşına girmiş durumda.
Galatasaray'da yaşanan Muslera sakatlığı sonrası kaleye geçen İsmail, Fenerbahçe'de ise Altay'ın yaşadığı sakatlık sonrası kaleye geçen Berke tam olarak güven vermemişti.
Hal böyle olunca iki ekipte de kaleci arayışları hız kazanırken, Galatsaray'da Sinan Bolat ismi gündeme gelmişti.
Türkiye'ye dönmek istediği bilinen Bolat için Galatasaray resmi temaslara başlamışken, Fenerbahçe'den de flaş bir hamle geldi.
Alınan bilgiye göre; Kadroda yer açılabilirse yedek bir kaleci alacak olan Sarı-Lacivertliler'de de ilk aday Sinan Bolat.
36 MAÇTA GÖREV ALDI
Ülkemizde Galatasaray ve Kayserispor'da forma giyen 33 yaşındaki file bekçisi bu sezon Belçika ekibinde 36 maçta görev aldı.