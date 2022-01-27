TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray teklifini yapmıştı! Fenerbahçe Sinan Bolat için harekete geçti

Süper Lig 'de heyecan 23. hafta mücadeleleri ile sürdü. Ligin ilk 23 haftası sonunda Trabzonspor zirvede yalnızlığını korurken onu 1 maç eksiği bulunan Konyaspor 9 puan farklı takip ediyor.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ise kabus gibi bir sezon geçirirken ligin 3 devi 12 Ocak'ta başlayan transfer dönemini en verimli şekilde geçirmek istiyor.

Zaman zaman bazı isimler için karşı karşıya gelen ezeli rakiplerden Fenerbahçe ve Galatasaray daha öncede birçok kez olduğu gibi bir isim için transfer savaşına girmiş durumda.