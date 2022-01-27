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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray teklifini yapmıştı! Fenerbahçe Sinan Bolat için harekete geçti

Spor haberi... Süper Lig'de transfer harekatı tüm hızıyla sürerken, ezeli rakiplerden Fenerbahçe ile Galatasaray bir isim için daha karşı karşıya. Galatasaray'da Muslera'nın yokluğunda, Fenerbahçe'de ise Altay Bayındır'ın yokluğunda kaleyi emanet edecek bir file bekçisi arayışları sürerken, iki kulüp de Sinan Bolat'ı gündemine aldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2022 Perşembe 13:18 Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2022 Perşembe 13:34
TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray teklifini yapmıştı! Fenerbahçe Sinan Bolat için harekete geçti

Süper Lig'de heyecan 23. hafta mücadeleleri ile sürdü. Ligin ilk 23 haftası sonunda Trabzonspor zirvede yalnızlığını korurken onu 1 maç eksiği bulunan Konyaspor 9 puan farklı takip ediyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray teklifini yapmıştı! Fenerbahçe Sinan Bolat için harekete geçti

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ise kabus gibi bir sezon geçirirken ligin 3 devi 12 Ocak'ta başlayan transfer dönemini en verimli şekilde geçirmek istiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray teklifini yapmıştı! Fenerbahçe Sinan Bolat için harekete geçti

Zaman zaman bazı isimler için karşı karşıya gelen ezeli rakiplerden Fenerbahçe ve Galatasaray daha öncede birçok kez olduğu gibi bir isim için transfer savaşına girmiş durumda.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray teklifini yapmıştı! Fenerbahçe Sinan Bolat için harekete geçti

Galatasaray'da yaşanan Muslera sakatlığı sonrası kaleye geçen İsmail, Fenerbahçe'de ise Altay'ın yaşadığı sakatlık sonrası kaleye geçen Berke tam olarak güven vermemişti.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray teklifini yapmıştı! Fenerbahçe Sinan Bolat için harekete geçti

Hal böyle olunca iki ekipte de kaleci arayışları hız kazanırken, Galatsaray'da Sinan Bolat ismi gündeme gelmişti.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray teklifini yapmıştı! Fenerbahçe Sinan Bolat için harekete geçti

Türkiye'ye dönmek istediği bilinen Bolat için Galatasaray resmi temaslara başlamışken, Fenerbahçe'den de flaş bir hamle geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray teklifini yapmıştı! Fenerbahçe Sinan Bolat için harekete geçti

Alınan bilgiye göre; Kadroda yer açılabilirse yedek bir kaleci alacak olan Sarı-Lacivertliler'de de ilk aday Sinan Bolat.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray teklifini yapmıştı! Fenerbahçe Sinan Bolat için harekete geçti

36 MAÇTA GÖREV ALDI
Ülkemizde Galatasaray ve Kayserispor'da forma giyen 33 yaşındaki file bekçisi bu sezon Belçika ekibinde 36 maçta görev aldı.

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