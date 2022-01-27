Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İngilizler yazdı! Premier Lig ekibi Attila Szalai için kapıda

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İngilizler yazdı! Premier Lig ekibi Attila Szalai için kapıda

Fenerbahçe'de sergilediği performansla Avrupa kulüplerini peşine takan Attila Szalai için İngiliz basınından flaş bir transfer iddiası daha geldi. Macar stopere Premier Lig ekibinin talip olduğu ve her an sarı-lacivertli kulübün kapısını çalabileceği öne sürüldü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2022 Perşembe 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İngilizler yazdı! Premier Lig ekibi Attila Szalai için kapıda

Attila Szalai için Premier Lig kapısı açılabilir... Sky Sports, Newcastle United'in transfer listesindeki Macar savunmacı için her an Fenerbahçe'nin kapısını çalabileceğini yazdı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İngilizler yazdı! Premier Lig ekibi Attila Szalai için kapıda

Muhabir Keith Downie, başka adayların da olduğunu belirtirken, Szalai'nin de iyi bir seçenek olacağını ifade etti. Szalai ile Chelsea, Milan ve Atletico Madrid de ilgilenmişti. Ancak üç takımdan kulübe ulaşan resmi bir teklif henüz yok. Fenerbahçe, 24 yaşındaki Attila'den en az 15 milyon euro bonservis bedeli bekliyor.

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