Löw’de karar anı

Alman teknik direktör Joachim Löw'ün Fenerbahçe'ye yanıtını bugün vereceği bildirildi. Başkan Ali Koç, yaklaşık 10 gün önce tecrübeli çalıştırıcı ile Almanya'da bir araya gelerek gelecek sezondan itibaren geçerli olacak 2.5 yıllık kontrat teklif etmişti. Löw'ün talepleri makul olur ve anlaşma sağlanırsa imzalar atılacak.
Alman teknik direktör Joachim Löw'ün Fenerbahçe'ye yanıtını bugün vereceği bildirildi. Başkan Ali Koç, yaklaşık 10 gün önce tecrübeli çalıştırıcı ile Almanya'da bir araya gelerek gelecek sezondan itibaren geçerli olacak 2.5 yıllık kontrat teklif etmişti. Löw'ün talepleri makul olur ve anlaşma sağlanırsa imzalar atılacak. Aksi halde rotanın Jorge Jesus'a çevrilmesi bekleniyor.