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Löw’de karar anı

Alman teknik direktör Joachim Löw'ün Fenerbahçe'ye yanıtını bugün vereceği bildirildi. Başkan Ali Koç, yaklaşık 10 gün önce tecrübeli çalıştırıcı ile Almanya'da bir araya gelerek gelecek sezondan itibaren geçerli olacak 2.5 yıllık kontrat teklif etmişti. Löw'ün talepleri makul olur ve anlaşma sağlanırsa imzalar atılacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2022 Perşembe 06:50
Löw’de karar anı
Alman teknik direktör Joachim Löw'ün Fenerbahçe'ye yanıtını bugün vereceği bildirildi. Başkan Ali Koç, yaklaşık 10 gün önce tecrübeli çalıştırıcı ile Almanya'da bir araya gelerek gelecek sezondan itibaren geçerli olacak 2.5 yıllık kontrat teklif etmişti. Löw'ün talepleri makul olur ve anlaşma sağlanırsa imzalar atılacak. Aksi halde rotanın Jorge Jesus'a çevrilmesi bekleniyor.
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