Fenerbahçeli Miguel Crespo konuştu! "UEFA Konferans Ligi hedefimiz var"

"Çalışmalarımız çok iyi gidiyor. Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Takımımız; çalışmak, hocanın isteklerini anlayabilmek ve daha iyi öğrenebilmek için çok istekli. Bu tarz kamp ortamları takımdaki birlikteliği de arttırıyor. Burada yapacağımız çalışmalar sezonun geri kalan kısmında bizim için çok önemli olacak. Hiç şüphe yok ki bu tarz kamp ortamları takımdaki birlikteliği çok daha fazla arttırıyor. Birlikte daha fazla çalışma, birbirimizi daha iyi tanıma fırsatı buluyoruz. Buradaki tek hedefimiz takımca hep beraber daha iyiye gitmek."

"Daha önceki röportajlarda da belirttiğim gibi ben her gün bir gün öncesinde daha da fazlasını göstermeye çalışıyorum. Her gün antrenmanlarda en iyimi göstermeye çalışıyorum. Bunların da meyvesini performansımı arttırarak aldım. Tabii ki takım arkadaşlarımı zaman içinde daha fazla tanımam da performansımı arttırmam anlamında bana çok yardımcı oldu. Onların varlığı benim de performansımı artırıyor. Bu yüzden çok mutluyum. Umarım performansım bu şekilde artarak devam eder."