Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Başakşehir maçı hazırlıkları! Serdar Aziz bireysel çalıştı

Fenerbahçe'de Başakşehir maçı hazırlıkları! Serdar Aziz bireysel çalıştı

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 5 Şubat Cumartesi günü Medipol Başakşehir'i konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idmanda sakatlığı bulunan Novak yer almadı. Serdar Aziz ise takımdan ayrı bireysel çalışmalar yaptı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2022 Perşembe 16:01
Fenerbahçe'de Başakşehir maçı hazırlıkları! Serdar Aziz bireysel çalıştı

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 5 Şubat Cumartesi günü Medipol Başakşehir'i konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamaya göre milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada Antalya'da kampa giren sarı-lacivertli futbol takımı, konakladığı otelin sahasında günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, core çalışmasıyla devam etti. Pas organizasyonlarının ardından çift kale maç yapan sarı-lacivertli futbolcular, antrenmanı taktik çalışmalarla tamamladı.

Sakatlığı bulunan oyunculardan Filip Novak'ın tedavisine devam edildi, Serdar Aziz ise takımdan ayrı bireysel çalışmalar yaptı.

DİĞER
Son dakika: Gomis'in Galatasaray'dan istediği maaş ortaya çıktı! Beşiktaş detayı...
Rusya'da öldü zannedilen erkek morgda ayaklandı! Çıplak halde kaskatı yürümeye çalıştı...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor