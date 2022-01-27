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FENERBAHÇE HABERLERİ - Aykut Kocaman'dan flaş Alex de Souza sözleri! "O da aynı şeyleri yaşayacak"

Spor haberleri... Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcı Aykut Kocaman, katıldığı bir televizyon programında Sarı-Lacivertliler'in efsane futbolcularından Alex de Souza hakkında açıklamalarda bulundu. Kocaman açıklamasında Alex'in en çok kendi döneminde forma şansı bulduğunu, ortalama en çok gol sayısı, maç sayısının kendi döneminde olduğunu belirtirken "Art niyetli olsam bunlar nasıl olacak?" ifadelerini kullandı. İşte Aykut Kocaman'ın o sözleri... (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2022 Perşembe 15:55 Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2022 Perşembe 16:29
FENERBAHÇE HABERLERİ - Aykut Kocaman'dan flaş Alex de Souza sözleri! "O da aynı şeyleri yaşayacak"

Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'in eski teknik direktörü Aykut Kocaman, Tivibuspor'da katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Aykut Kocaman'dan flaş Alex de Souza sözleri! "O da aynı şeyleri yaşayacak"

Kocaman açıklamasında Fenerbahçe'nin başında olduğu dönemde Alex de Souza ile yaşadıklarını anlattı. Deneyimli çalıştırıcı, Türk futbolunun çok sıkıntılı bir duruma doğru gittiğini belirtirken, yaşananlardan hala ders alınmadığının açtını çizdi. İşte Aykut Kocaman'ın o sözleri...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Aykut Kocaman'dan flaş Alex de Souza sözleri! "O da aynı şeyleri yaşayacak"

"ALEX EN FAZLA BENİM ZAMANIMDA OYNADI"

"Ne Valbuena ne Alex ne de başka bir oyuncuyla ilgili bireysel olarak duygularımın getirdiği olumsuzlukla hareket etme tarafım hiç olmadı. Sportif tarafta çok net rakamlar ortada. Ben, rakamlara ve gözleme inanıyorum. Alex ile ilgili ben bir şeyler söylesem de bu yaygın bir çete tarafından organize algı benimle ilgili yine yapılacak."

FENERBAHÇE HABERLERİ - Aykut Kocaman'dan flaş Alex de Souza sözleri! "O da aynı şeyleri yaşayacak"

"Alex, en fazla benim zamanımda oynamış, ortalama en çok gol sayısı, maç sayısı benim dönemimde olmuş. Art niyetli olsam bunlar nasıl olacak?" dedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Aykut Kocaman'dan flaş Alex de Souza sözleri! "O da aynı şeyleri yaşayacak"

"VALBUENA TRANSFERİNİ BEN İSTEDİM"

"Ben kendi halinde yaşayan bir adamım, cevap vermek istemiyorum ama laf lafı açtı. Valbuena transferini ben istedim. Dağılma döneminde takıma en büyük faydayı sağlayan Valbuena oldu. Ama antrenörlerin istediği uyumlu takımdır, o da bir parçası haline geldi."

FENERBAHÇE HABERLERİ - Aykut Kocaman'dan flaş Alex de Souza sözleri! "O da aynı şeyleri yaşayacak"

"ALEX DE AYNI ŞEYLERİ YAŞAYACAK"

"Bizim işimiz, oyuncularımızdan ve takımımızdan en yüksek verimi alacak uyumu yaratmak. Bazen Alex olur, bazen olmaz. Şimdi antrenörlük yapıyor, o da aynı şeyleri yaşayacak. Valbuena da bu tarafa geçince yaşayacak."

FENERBAHÇE HABERLERİ - Aykut Kocaman'dan flaş Alex de Souza sözleri! "O da aynı şeyleri yaşayacak"

"Fenerbahçe gibi milyonları ilgilendiren bir kulübün teknik direktörlüğü görevi verildiğinde milyonlarca insanı mutlu edecek takımı yaratmak için çaba göstermek gerekir."

FENERBAHÇE HABERLERİ - Aykut Kocaman'dan flaş Alex de Souza sözleri! "O da aynı şeyleri yaşayacak"

"F.BAHÇE'Yİ OLUŞTURAN DİNAMİKLER BİRBİRİNE KARŞI"

"Alex'in, bu organize durum tarafından biraz kullanıldığını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin ana sorunu; Fenerbahçe'yi oluşturan dinamiklerin birbirine karşı olması. Alex ile Aykut Kocaman'ı karşı karşıya getirmenin, Fenerbahçe'ye nasıl bir katkısı olabilir?"

FENERBAHÇE HABERLERİ - Aykut Kocaman'dan flaş Alex de Souza sözleri! "O da aynı şeyleri yaşayacak"

ALİ KOÇ'A SİTEM

"Ben ayrıldıktan sonra Ali Koç'un benimle ilgili yaptığı şeyler, çok ağrına gidiyor insanın. Ben, kendi halinde yaşayan bir insanım. Beni, herhangi birisiyle çarpıştırmanın bir anlamı yok. Bunu yapanlara Fenerbahçe'nin dinamiklerinin dikkat etmesi gerekiyor."

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