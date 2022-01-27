FENERBAHÇE HABERLERİ - Aykut Kocaman'dan flaş Alex de Souza sözleri! "O da aynı şeyleri yaşayacak"

Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'in eski teknik direktörü Aykut Kocaman, Tivibuspor'da katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulundu.
Kocaman açıklamasında Fenerbahçe'nin başında olduğu dönemde Alex de Souza ile yaşadıklarını anlattı. Deneyimli çalıştırıcı, Türk futbolunun çok sıkıntılı bir duruma doğru gittiğini belirtirken, yaşananlardan hala ders alınmadığının açtını çizdi. İşte Aykut Kocaman'ın o sözleri...
"ALEX EN FAZLA BENİM ZAMANIMDA OYNADI"
"Ne Valbuena ne Alex ne de başka bir oyuncuyla ilgili bireysel olarak duygularımın getirdiği olumsuzlukla hareket etme tarafım hiç olmadı. Sportif tarafta çok net rakamlar ortada. Ben, rakamlara ve gözleme inanıyorum. Alex ile ilgili ben bir şeyler söylesem de bu yaygın bir çete tarafından organize algı benimle ilgili yine yapılacak."