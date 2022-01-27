En az 2-3 isim ayrılacak

Yeni transfer için öncelikle yabancı kontenjanının boşatılması gerekiyor. Yönetim çalışmalara devam ediyor. Öncelik Allahyar ile Meyer'de... Allahyar'ın Hull City'ye satışı büyük ölçüde kesinleşti, imzalar bekleniyor.
Yenitransfer için öncelikle yabancı kontenjanının boşatılması gerekiyor. Yönetim çalışmalara devam ediyor. Öncelik Allahyar ile Meyer'de... Allahyar'ın Hull City'ye satışı büyük ölçüde kesinleşti, imzalar bekleniyor. Meyer içinse 1-2 takım devrede. Tekliflere göre Pelkas, Zajc, Gustavo ile de yol ayrılabilir.