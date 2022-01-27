Haberler Fenerbahçe En az 2-3 isim ayrılacak

En az 2-3 isim ayrılacak

Yeni transfer için öncelikle yabancı kontenjanının boşatılması gerekiyor. Yönetim çalışmalara devam ediyor. Öncelik Allahyar ile Meyer'de... Allahyar'ın Hull City'ye satışı büyük ölçüde kesinleşti, imzalar bekleniyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2022 Perşembe 06:50
En az 2-3 isim ayrılacak
Yeni transfer için öncelikle yabancı kontenjanının boşatılması gerekiyor. Yönetim çalışmalara devam ediyor. Öncelik Allahyar ile Meyer'de... Allahyar'ın Hull City'ye satışı büyük ölçüde kesinleşti, imzalar bekleniyor. Meyer içinse 1-2 takım devrede. Tekliflere göre Pelkas, Zajc, Gustavo ile de yol ayrılabilir.
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