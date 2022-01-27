Haberler Fenerbahçe Antalya kampı başladı

Antalya kampı başladı

Fenerbahçe lige verilen arada çalışmalarını sürdürmek için Antalya'ya gitti. Teknik direktör İsmail Kartal'ın isteğiyle gidilen kampta yapılacak fiziksel ve taktik çalışmaların yanı sıra oyuncuların daha çok bir arada olarak kaynaşması hedefleniyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2022 Perşembe 06:50
Antalya kampı başladı
Fenerbahçe lige verilen arada çalışmalarını sürdürmek için Antalya'ya gitti. Teknik direktör İsmail Kartal'ın isteğiyle gidilen kampta yapılacak fiziksel ve taktik çalışmaların yanı sıra oyuncuların daha çok bir arada olarak kaynaşması hedefleniyor. Başakşehir maçı hazırlıklarını burada sürdürecek olan takım, haftaya İstanbul'a dönecek.
DİĞER
Pınar Altuğ'un kızı Su yeni yaşını kutluyor! Güzel anne Pınar Altuğ'dan kızı Su'ya "Ne çabuk büyüdün"
Kıvaç Tatlıtuğ'u gönülleri bir kez daha fethetti! Gece yarısı ormana giderek buz gibi havada aç kalan hayvanları besledi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor