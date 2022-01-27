Antalya kampı başladı

Fenerbahçe lige verilen arada çalışmalarını sürdürmek için Antalya'ya gitti. Teknik direktör İsmail Kartal'ın isteğiyle gidilen kampta yapılacak fiziksel ve taktik çalışmaların yanı sıra oyuncuların daha çok bir arada olarak kaynaşması hedefleniyor.
Fenerbahçelige verilen arada çalışmalarını sürdürmek için Antalya'ya gitti. Teknik direktör İsmail Kartal'ın isteğiyle gidilen kampta yapılacak fiziksel ve taktik çalışmaların yanı sıra oyuncuların daha çok bir arada olarak kaynaşması hedefleniyor. Başakşehir maçı hazırlıklarını burada sürdürecek olan takım, haftaya İstanbul'a dönecek.