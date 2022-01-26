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Max Meyer çıkışa doğru

Sarı-lacivertlilerin sezon başında 2 yıllığına renklerine bağladığı Max Meyer ile yolların ayrılması planlanıyor. Yeni transferler için yabancı kontenjanında yer açmaya çalışan Kanarya, Alman futbolcusunu gözden çıkarmış durumda.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2022 Çarşamba 06:50
Max Meyer çıkışa doğru
Sarı-lacivertlilerin sezon başında 2 yıllığına renklerine bağladığı Max Meyer ile yolların ayrılması planlanıyor. Yeni transferler için yabancı kontenjanında yer açmaya çalışan Kanarya, Alman futbolcusunu gözden çıkarmış durumda. Başta Fatih Karagümrük olmak üzere birçok Anadolu kulübü 26 yaşındaki oyuncuyu yakından takip ediyor. Meyer, Fenerbahçe formasını 3 kulvarda 12 defa taşıdı. Rakip ağları 1 kez sarstı.
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