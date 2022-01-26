Hoca arayışı devam ediyor

Vitor Pereira sonrası Fenerbahçe 1 ayı aşkın süre hocasız kalmıştı. Ardından İsmail Kartal'a takımı teslim eden sarı- lacivertliler tepkileri bir nebze de olsun dindirmişti. Başkan Ali Koç ve yönetimi gelecek sezon için acil şekilde hoca arayışını sürdürüyor.
VitorPereira sonrası Fenerbahçe 1 ayı aşkın süre hocasız kalmıştı. Ardından İsmail Kartal'a takımı teslim eden sarı- lacivertliler tepkileri bir nebze de olsun dindirmişti. Başkan Ali Koç ve yönetimi gelecek sezon için acil şekilde hoca arayışını sürdürüyor. İlk aday olan Joachim Löw için yoğun temaslar sürüyor.