Haberler Fenerbahçe Hoca arayışı devam ediyor

Hoca arayışı devam ediyor

Vitor Pereira sonrası Fenerbahçe 1 ayı aşkın süre hocasız kalmıştı. Ardından İsmail Kartal'a takımı teslim eden sarı- lacivertliler tepkileri bir nebze de olsun dindirmişti. Başkan Ali Koç ve yönetimi gelecek sezon için acil şekilde hoca arayışını sürdürüyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2022 Çarşamba 06:50
Hoca arayışı devam ediyor
Vitor Pereira sonrası Fenerbahçe 1 ayı aşkın süre hocasız kalmıştı. Ardından İsmail Kartal'a takımı teslim eden sarı- lacivertliler tepkileri bir nebze de olsun dindirmişti. Başkan Ali Koç ve yönetimi gelecek sezon için acil şekilde hoca arayışını sürdürüyor. İlk aday olan Joachim Löw için yoğun temaslar sürüyor.
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