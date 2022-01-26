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Fenerbahçe'den Volkan Demirel'e Max Meyer teklifi!

Süper Lig'de zirvenin uzağında kalan Fenerbahçe, ara transfer döneminde de şimdilik sessiz kaldı. Sarı lacivertlilerde gelecek futbolcular kadar gidecek isimler de belirsizliğini koruyor. Alman basını, yolların ayrılmasının planlandığı ilk ismin Max Meyer olduğunu yazdı. İşte o haber ve Volkan Demirel detayı... (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2022 Çarşamba 09:16
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Fenerbahçe'den Volkan Demirel'e Max Meyer teklifi!

Süper Lig'e bu sezon da erken havlu atan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı lacivertliler, takıma sol bek ve golcü takviyesi yapmak isterken bir yandan da kadro şişkinliğini azaltmayı hedefliyor.

Fenerbahçe'den Volkan Demirel'e Max Meyer teklifi!

Bu doğrultuda bazı isimlerle yolları ayırmayı planlayan Fenerbahçe'de, gözden çıkarılan ilk ismin Max Meyer olduğu belirtildi. Alman basınında çıkan habere göre; sarı lacivertliler Max Meyer'i eski antrenörleri Volkan Demirel'e önerdi.

Fenerbahçe'den Volkan Demirel'e Max Meyer teklifi!

"OLUMLU BAKIYOR"

Karagümrük takımını çalıştıran genç teknik adamın bu transfere olumlu baktığı, ancak transfere ilişkin somut adımların atılmadığı yazıldı.

Max Meyer'in kulüp bulması için yalnızca bir haftasının kaldığı belirtilirken, takımda kalması halinde ise yedek kulübesine hapsolacağı ifade edildi.

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