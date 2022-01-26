Fenerbahçe'den Volkan Demirel'e Max Meyer teklifi!

Süper Lig'e bu sezon da erken havlu atan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı lacivertliler, takıma sol bek ve golcü takviyesi yapmak isterken bir yandan da kadro şişkinliğini azaltmayı hedefliyor.

Bu doğrultuda bazı isimlerle yolları ayırmayı planlayan Fenerbahçe'de, gözden çıkarılan ilk ismin Max Meyer olduğu belirtildi. Alman basınında çıkan habere göre; sarı lacivertliler Max Meyer'i eski antrenörleri Volkan Demirel'e önerdi.