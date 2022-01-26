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Fenerbahçe'de sürpriz sol bek transferi! Uğur Çiftçi için Sivasspor ile görüşmeler başlıyor

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertlilerin ara transfer sezonunda bir sol bek transferi yapmak istediği bilinirken, gündeme sürpriz bir isim geldi. Kanarya, Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da forma giyen tecrübeli futbolcu Uğur Çiftçi'yi gündemine aldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2022 Çarşamba 16:51
Fenerbahçe'de sürpriz sol bek transferi! Uğur Çiftçi için Sivasspor ile görüşmeler başlıyor

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın sol bek transferini işaret etmesinin ardından yönetim harekete geçerken gündeme gelen son isim Uğur Çiftçi oldu.

Fenerbahçe'de sürpriz sol bek transferi! Uğur Çiftçi için Sivasspor ile görüşmeler başlıyor

UĞUR ÇİFTÇİ FENERBAHÇE'Yİ İSTİYOR
Akşam'ın haberine göre, Sivasspor'da gösterdiği performansla dikkat çeken Uğur Çiftçi, Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakarken Sarı-Lacivertli idarecilerin önümüzdeki günlerde başkan Mecnun Otyakmaz ile görüşeceği öğrenildi.

Fenerbahçe'de sürpriz sol bek transferi! Uğur Çiftçi için Sivasspor ile görüşmeler başlıyor

UĞUR ÇİFTÇİ KİMDİR?
4 Mayıs 1992'de Sivas'ta dünyaya gelen Uğur Çiftçi, sol bek mevkiinde forma giyiyor. Tecrübeli futbolcu tercih edilmesi halinde sol ön ve sağ bekte de forma giyebiliyor. Uğur Çiftçi, sol ayağını etkili bir şekilde kullanabiliyor.

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