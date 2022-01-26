Fenerbahçe'de sürpriz sol bek transferi! Uğur Çiftçi için Sivasspor ile görüşmeler başlıyor

Fenerbahçe 'de teknik direktör İsmail Kartal'ın sol bek transferini işaret etmesinin ardından yönetim harekete geçerken gündeme gelen son isim Uğur Çiftçi oldu.

UĞUR ÇİFTÇİ FENERBAHÇE'Yİ İSTİYOR Akşam'ın haberine göre, Sivasspor 'da gösterdiği performansla dikkat çeken Uğur Çiftçi , Fenerbahçe 'ye gelmeye sıcak bakarken Sarı-Lacivertli idarecilerin önümüzdeki günlerde başkan Mecnun Otyakmaz ile görüşeceği öğrenildi.

UĞUR ÇİFTÇİ KİMDİR?

4 Mayıs 1992'de Sivas'ta dünyaya gelen Uğur Çiftçi, sol bek mevkiinde forma giyiyor. Tecrübeli futbolcu tercih edilmesi halinde sol ön ve sağ bekte de forma giyebiliyor. Uğur Çiftçi, sol ayağını etkili bir şekilde kullanabiliyor.