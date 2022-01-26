FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'dan golcü hamlesi! Tiquinho için resmi teklif yapıldı (FB spor haberi)

Ara transfer sezonunda kadrosuna mutlak bir golcü takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, rotasını Yunanistan'a çevirdi. Sezon başından bu yana Serdar Dursun ve Mergim Berisha'dan istediği verimi tam olarak alamayan Fenerbahçe, Brezilyalı golcü Tiquinho'yu kadrosuna katmak istiyor.

Takvim'in haberine göre; resmi teklif yapılan Tiquinho, UEFA Avrupa Ligi'nde Kadıköy'de oynana maçta Olympiakos formasıyla Fenerbahçe'ye 2 gol atmıştı. Fenerbahçe'nin Tiquinho'yi kiralamak istediği ancak Olympiakos kulübünün zorunlu satın alma maddesini eklemek istediği gelen haberler arasında.