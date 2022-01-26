Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'dan golcü hamlesi! Tiquinho için resmi teklif yapıldı (FB spor haberi)

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'dan golcü hamlesi! Tiquinho için resmi teklif yapıldı (FB spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Ara transfer döneminde kadrosuna golcü takviyesi yapmak isteyen sarı lacivertliler, bir süredir Fatih Karagümrük'ün yıldız ismi Pesic için temaslarını sürdürüyordu. Kanarya'nın gündemine bu kez de Olympiakos'un forveti Tiquinho geldi. Sarı lacivertliler resmi teklini de yaptı. İşte tüm detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2022 Çarşamba 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'dan golcü hamlesi! Tiquinho için resmi teklif yapıldı (FB spor haberi)

Ara transfer sezonunda kadrosuna mutlak bir golcü takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, rotasını Yunanistan'a çevirdi. Sezon başından bu yana Serdar Dursun ve Mergim Berisha'dan istediği verimi tam olarak alamayan Fenerbahçe, Brezilyalı golcü Tiquinho'yu kadrosuna katmak istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'dan golcü hamlesi! Tiquinho için resmi teklif yapıldı (FB spor haberi)

Takvim'in haberine göre; resmi teklif yapılan Tiquinho, UEFA Avrupa Ligi'nde Kadıköy'de oynana maçta Olympiakos formasıyla Fenerbahçe'ye 2 gol atmıştı. Fenerbahçe'nin Tiquinho'yi kiralamak istediği ancak Olympiakos kulübünün zorunlu satın alma maddesini eklemek istediği gelen haberler arasında.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'dan golcü hamlesi! Tiquinho için resmi teklif yapıldı (FB spor haberi)

Fenerbahçe'nin daha önce teklifte bulunduğu Pesic için de Karagümrük kulübü ile görüşmelerin devam ettiği öğrenildi. Pesic, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi Hull City'nin kendisine yaptığı teklifi kabul etmemiş, İstanbul kalmak istediğini söylemişti.

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