Usta yazardan Fenerbahçe yönetimine sert sözler! "Yanlış yoldalar"

Ghezzal, Alex Teixeira, Josef de Souza, Pjanic ve Batshuayi, mevcut kadronun en kaliteli ayakları. Bunları birlikte kullanmak ve sahada tutmak önemli. Daha da önemli olan ise oyun içinde birbirlerine yakın olmalarını sağlamak.

Ghezzal, Alex Teixeira, Josef de Souza, Pjanic ve Batshuayi, mevcut kadronun en kaliteli ayakları. Bunları birlikte kullanmak ve sahada tutmak önemli. Daha da önemli olan ise oyun içinde birbirlerine yakın olmalarını sağlamak.

Pjanic'in daha önde oynaması bazı sorunları çözer ve kaliteli ayakları birbirine yakınlaştırır. Bu taktirde Beşiktaş oyunu tutabilen, rakip sahada topa daha çok sahip olan, daha az kontratak yiyen bir takım haline gelebilir.

VAR, FUTBOLU DEĞİŞTİRİYOR