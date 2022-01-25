Usta yazardan Fenerbahçe yönetimine sert sözler! "Yanlış yoldalar"

O nedenle yeni futbola adapte olan, iyi yönetilen, iyi kadro kuran kulüpler geleceği kurtaracaktır. Yelkenlerini hakemlerin şişirmesine bel bağlayanlar ise, öyle ya da böyle VAR'a takılacaklardır.
F.BAHÇE YANLIŞ YOLDA
Ali Koç; Thiam, Valencia, Samatta, Frey, Allahyar, Berisha gibi isimlere çuvalla para vereceğine gerçek bir golcü almış olsa şimdiye kadar bir şampiyonluk yaşardı. Maalesef aklın yolunu takip etmiyor Koç… İsmail Kartal gerçek bir görev adamı ve kulübü ne zaman çağırsa koşarak geliyor peki ama gelecek yılları İsmail hocaya emanet etmek gibi bir kararlılık var mı!? Hayır! Kendisi de biliyor geçici olduğunu.
İşte yanlış olan bu, günü kurtarmak hiçbir zaman çare olmaz, olamaz. Fenerbahçe yeni sezonda kiminle çalışacaksa takımı ona emanet etmeliydi, yanlış yaptılar.