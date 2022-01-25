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Usta yazardan Fenerbahçe yönetimine sert sözler! "Yanlış yoldalar"

Spor haberi... Süper Lig'de heyecan 23. hafta mücadeleleri ile sürdü. Lider Trabzonspor 23. hafta mücadelesinde deplasmanda zorlu rakibi Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek zirve yürüyüşünü sürdürürken, Beşiktaş ve Fenerbahçe rakipleri ile 1-1 berabere kaldı. Fotomaç Gazetesi'nin usta kalemlerinden Levent Tüzemen bugünkü köşesinde dikkat çeken bir yazı kaleme alırken, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı sert sözlerle eleştirdi. İşte o yazı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2022 Salı 08:01
Usta yazardan Fenerbahçe yönetimine sert sözler! "Yanlış yoldalar"
CESUR OLMALISIN ÖNDER HOCA!
Beşiktaş alt yapısında görev yaparken, A Takım kapıları kendisine açılınca Önder Karaveli öncelikle sevecen yapısıyla takımla sıcak bağlar kurdu.
Usta yazardan Fenerbahçe yönetimine sert sözler! "Yanlış yoldalar"

Bu önemliydi ama o sıcak bağları kurduktan sonra inandığı doğruları yapması ve kadroyu gerçekçi bir yaklaşımla kurması daha önemliydi.

Usta yazardan Fenerbahçe yönetimine sert sözler! "Yanlış yoldalar"

İkinci bölümde sıkıntı yaşadı Önder hoca ve hala yaşıyor.. Takımın tecrübeli isimlerini kırmamak adına büyük risk alıyor.

Usta yazardan Fenerbahçe yönetimine sert sözler! "Yanlış yoldalar"
DENENMİŞ DENENMEZ!
Kenan Karaman, Gökhan Töre ve Oğuzhan Özyakup, Sergen Yalçın'ın defalarca verdiği şansı değerlendiremeyen üç özel isim.Kenan şaşkın, özgüvensiz; Gökhan asla oyuna motive olamıyor;
Usta yazardan Fenerbahçe yönetimine sert sözler! "Yanlış yoldalar"

Oğuzhan ürkek ve çekingen. Bu şartlarda, bu oyunculara şans vermek havanda su dövmektir, Önder hoca cesur olmalı ve Can Bozdoğan, Serdar Saatçı, Emirhan İlkhan ve Hasic (iyileşince) gibi gençleri daha çok kullanmalı.

Usta yazardan Fenerbahçe yönetimine sert sözler! "Yanlış yoldalar"
NECİP STOPER DEĞİL
Bu vesileyle şunun da altını çizmek isterim. Necip zor şartlarda, hangi görev verilirse verilsin layıkıyla yapan bir alternatif oyuncusudur. On bir oyuncusu olmayı ise asla taşıyamıyor. O nedenle şartlar gereği mecbur olmadıkça Necip'i stoper kabul edip kadroya koymak doğru değil.
Usta yazardan Fenerbahçe yönetimine sert sözler! "Yanlış yoldalar"
OYUNU TUTMAK
Ghezzal, Alex Teixeira, Josef de Souza, Pjanic ve Batshuayi, mevcut kadronun en kaliteli ayakları. Bunları birlikte kullanmak ve sahada tutmak önemli. Daha da önemli olan ise oyun içinde birbirlerine yakın olmalarını sağlamak.
Usta yazardan Fenerbahçe yönetimine sert sözler! "Yanlış yoldalar"

Pjanic'in daha önde oynaması bazı sorunları çözer ve kaliteli ayakları birbirine yakınlaştırır. Bu taktirde Beşiktaş oyunu tutabilen, rakip sahada topa daha çok sahip olan, daha az kontratak yiyen bir takım haline gelebilir.

Usta yazardan Fenerbahçe yönetimine sert sözler! "Yanlış yoldalar"
VAR, FUTBOLU DEĞİŞTİRİYOR
VAR'dan önce algı operasyonlarıyla hakemler üzerinde baskı kuranlar yürüyerek şampiyon oluyorlardı. VAR geldi her şey düzelmedi elbet, hala bazı hakemler eyyam yapıyor ve ekranda gördüklerine bile yanlış yorumluyorlar ancak yine de durum eskisine göre çok daha iyi. Zaten ligin gidişatı da bunu kanıtlıyor.
Usta yazardan Fenerbahçe yönetimine sert sözler! "Yanlış yoldalar"

O nedenle yeni futbola adapte olan, iyi yönetilen, iyi kadro kuran kulüpler geleceği kurtaracaktır. Yelkenlerini hakemlerin şişirmesine bel bağlayanlar ise, öyle ya da böyle VAR'a takılacaklardır.

Usta yazardan Fenerbahçe yönetimine sert sözler! "Yanlış yoldalar"
F.BAHÇE YANLIŞ YOLDA
Ali Koç; Thiam, Valencia, Samatta, Frey, Allahyar, Berisha gibi isimlere çuvalla para vereceğine gerçek bir golcü almış olsa şimdiye kadar bir şampiyonluk yaşardı. Maalesef aklın yolunu takip etmiyor Koç… İsmail Kartal gerçek bir görev adamı ve kulübü ne zaman çağırsa koşarak geliyor peki ama gelecek yılları İsmail hocaya emanet etmek gibi bir kararlılık var mı!? Hayır! Kendisi de biliyor geçici olduğunu.
Usta yazardan Fenerbahçe yönetimine sert sözler! "Yanlış yoldalar"
İşte yanlış olan bu, günü kurtarmak hiçbir zaman çare olmaz, olamaz. Fenerbahçe yeni sezonda kiminle çalışacaksa takımı ona emanet etmeliydi, yanlış yaptılar.
Usta yazardan Fenerbahçe yönetimine sert sözler! "Yanlış yoldalar"
G.SARAY'IN DERDİ BÜYÜK
Sezon başından bu yana G.Saray'ın öne geçip de kazanamadığı maç sayısı muhtemelen yedi ya da sekiz olmuştur. Bu manzara takımın fizik gücünün yetersiz olduğunun net bir kanıtı. Bu haliyle Galatasaray her hangi bir maçı kolay kazanamaz.
Usta yazardan Fenerbahçe yönetimine sert sözler! "Yanlış yoldalar"

Çünkü zor gol atıp, kolay yiyorlar. Mohamed gelince bazı sorunlar çözülebilir ama Halil'le bu iş olmaz. Çanlar Aslan için çalıyor. Dikkat!

Usta yazardan Fenerbahçe yönetimine sert sözler! "Yanlış yoldalar"
TRABZON ŞAMPİYO!
Kim, hangi hesabı yaparsa yapsın, üç büyüklerin Trabzonspor'un yanına yaklaşma şansları bile yok.
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