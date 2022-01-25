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Saint-Etienne Teknik Direktörü Pascal Dupraz: Fenerbahçe Tisserand'ı bırakmıyor

Saint-Etienne Teknik Direktörü Pascal Dupraz, Fenerbahçe'den transfer etmek istedikleri Marcel Tisserand hakkında açıklamalarda bulundu. Dupraz, sarı-lacivertli kulübün yıldız stoperi bırakmak istemediğini belirterek transferden vazgeçtiklerini söyledi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2022 Salı 23:59
Saint-Etienne Teknik Direktörü Pascal Dupraz: Fenerbahçe Tisserand'ı bırakmıyor

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Saint-Etienne'in teknik direktörü Pascal Dupraz, Marcel Tisserand transferi için açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin Tisserand'ı göndermek istemediğini açıklayan Dupraz, "Marcel Tisserand transferi olmayacak. Bence Tisserand da bize transfer olmak istiyordu ancak Fenerbahçe onu bırakmak istemedi. Transferin bitmesine bir hafta var, bir defans oyuncusuyla anlaşmak istiyoruz." dedi.

29 yaşındaki Kongolu stoper, sarı - lacivertli formayla bu sezon 19 resmi maçta görev aldı.

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