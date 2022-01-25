Fenerbahçe sol bekini Fransa'da buldu! Ghislain Konan...
İsmail Kartal'ın göreve gelmesiyle birlikte 4'lü savunma sistemine geçen Fenerbahçe'de takımın tek sol beki konumunda olan Filip Novak'ın sakatlanması, sarı-lacivertlileri transfer arayışına itti. Kanarya bu doğrultuda çalışmalarına başlarken, gündemine Fransız ekibi Reims'te forma giyen Ghislain Konan'ı aldı.
Transferçalışmalarına start veren Fenerbahçe sol bek için de ilk hamlesini yaptı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın Filip Novak'ın sakatlığı sonrası bu mevkiye acil takviye istemesi üzerine harekete geçen yönetim, listedeki isimlerden Ghislain Konan için Reims ile temas kurdu. Fransız ekibinden, 26 yaşındaki sol bekin finansal durumu hakkında bilgi istendiği öğrenildi. İstenen rakamın uygun olması halinde resmi teklif yapılması bekleniyor.