İzin sonrası Antalya’ya!..

İsmailKartal'ın 3 gün izin verdiği sarı-lacivertli oyuncular yarın yeniden topbaşı yapacak. Takımın Antalya'ya giderek burada bir hafta süreyle kamp yapması bekleniyor. Arayı fırsat bilen Kartal hem oyuncuların kondisyonunu artırmayı hem de yeni sisteme alıştırmayı planlıyor.
İsmailKartal'ın 3 gün izin verdiği sarı-lacivertli oyuncular yarın yeniden topbaşı yapacak. Takımın Antalya'ya giderek burada bir hafta süreyle kamp yapması bekleniyor. Arayı fırsat bilen Kartal hem oyuncuların kondisyonunu artırmayı hem de yeni sisteme alıştırmayı planlıyor.