Haberler Fenerbahçe İzin sonrası Antalya’ya!..

İzin sonrası Antalya’ya!..

İsmail Kartal'ın 3 gün izin verdiği sarı-lacivertli oyuncular yarın yeniden topbaşı yapacak. Takımın Antalya'ya giderek burada bir hafta süreyle kamp yapması bekleniyor. Arayı fırsat bilen Kartal hem oyuncuların kondisyonunu artırmayı hem de yeni sisteme alıştırmayı planlıyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2022 Salı 06:50
İzin sonrası Antalya’ya!..
İsmail Kartal'ın 3 gün izin verdiği sarı-lacivertli oyuncular yarın yeniden topbaşı yapacak. Takımın Antalya'ya giderek burada bir hafta süreyle kamp yapması bekleniyor. Arayı fırsat bilen Kartal hem oyuncuların kondisyonunu artırmayı hem de yeni sisteme alıştırmayı planlıyor.
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