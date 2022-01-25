Fenerbahçe'ye Vedat Muriqi transferinde yeni rakip! Sürpriz talip...

Süper Lig'de zirve yarışından kopan Fenerbahçe, Türkiye Kupası ve Konferans Ligi için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kadrosuna kaliteli bir golcü takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertliler ilk hedef olarak eski futbolcusu Vedat Muriqi'yi belirlerken, transferde Fenerbahçe'nin rakipleri artıyor.

Son olarak İtalyan basını, Kosovalı golcüye bir talip daha çıktığını iddia etti. Alfredopedulla.com'un haberine göre İspanya La Liga ekibi Real Mallorca, Muriqi'yi gündemine aldı.

Lazio Başkanı Lotito'nun transfer şartı olarak La Liga'da düşme hattının 2 puan önünde 17. sırada yer alan Mallorca'dan kümede kalma garantisi istediği belirtildi.

İki kulüp arasında görüşmelerin sürdüğü ve ilerleyen günlerde transferin netlik kazanacağı ifade edildi.