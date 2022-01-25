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Fenerbahçe'ye Vedat Muriqi transferinde yeni rakip! Sürpriz talip...

Ara transfer döneminde kadrosuna golcü takviyesi yapmak isteyen ve bu doğrultuda Lazio'dan eski futbolcusu Vedat Muriqi için girişimlerini sürdüren Fenerbahçe'ye sürpriz bir rakip çıktı. İtalyan basını, Kosovalı golcü için İspanya La Liga ekibi Real Mallorca'nın da devreye girdiğini yazdı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2022 Salı 18:42
UĞUR SARIKAYA
Fenerbahçe'ye Vedat Muriqi transferinde yeni rakip! Sürpriz talip...

Süper Lig'de zirve yarışından kopan Fenerbahçe, Türkiye Kupası ve Konferans Ligi için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kadrosuna kaliteli bir golcü takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertliler ilk hedef olarak eski futbolcusu Vedat Muriqi'yi belirlerken, transferde Fenerbahçe'nin rakipleri artıyor.

Son olarak İtalyan basını, Kosovalı golcüye bir talip daha çıktığını iddia etti. Alfredopedulla.com'un haberine göre İspanya La Liga ekibi Real Mallorca, Muriqi'yi gündemine aldı.

Lazio Başkanı Lotito'nun transfer şartı olarak La Liga'da düşme hattının 2 puan önünde 17. sırada yer alan Mallorca'dan kümede kalma garantisi istediği belirtildi.

İki kulüp arasında görüşmelerin sürdüğü ve ilerleyen günlerde transferin netlik kazanacağı ifade edildi.

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