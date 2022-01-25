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Fenerbahçe'den Bafetimbi Gomis bombası! Galatasaray da devrede

Süper Lig'in ilk yarısında oldukça kötü günler geçiren Fenerbahçe ve Galatasaray, çözümü ara transfer döneminde arıyor. İki takım da kadrosuna golcü takviyesi isterken, Fransız basınından bu doğrultuda flaş bir haber geldi. Buna göre ezeli rakipler Al-Hilal'den ayrılmaya hazırlanan Gomis'in peşinde. (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2022 Salı 09:07
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Fenerbahçe'den Bafetimbi Gomis bombası! Galatasaray da devrede

Süper Lig'de bu sezon da istenilen performansı yakalayamayan Fenerbahçe ve Galatasaray, teknik direktör değişikiklerinin ardından gözlerini ara transfer dönemine çevirdi. İki takımın da golcü takviyesi yapmasına kesin gözüyle bakılırken, Fransız basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'den Bafetimbi Gomis bombası! Galatasaray da devrede

'Al-Hilal'den ayrılmak üzere olan Bafetimbi Gomis için Fenerbahçe ve Galatasaray devrede' başlığıyla verilen haberde, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Gomis'in Türkiye'ye dönebileceği, ayrıca Katar'dan da Al Rayyan'ın talip olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'den Bafetimbi Gomis bombası! Galatasaray da devrede

SÖZLEŞME FESHİ İÇİN GÖRÜŞÜLÜYOR!

Gomis'in menajerinin sözleşme feshi için kulüp yönetimiyle görüşmelerini sürdürüğü belirtilirken fotomac.com.tr'nin aktardığı bilgilere göre Fransa'dan talibi çıkmayan Gomis, Fenerbahçe ya da Galatasaray'a gidebilir.

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