Fenerbahçe'den Bafetimbi Gomis bombası! Galatasaray da devrede

Süper Lig'de bu sezon da istenilen performansı yakalayamayan Fenerbahçe ve Galatasaray, teknik direktör değişikiklerinin ardından gözlerini ara transfer dönemine çevirdi. İki takımın da golcü takviyesi yapmasına kesin gözüyle bakılırken, Fransız basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

'Al-Hilal'den ayrılmak üzere olan Bafetimbi Gomis için Fenerbahçe ve Galatasaray devrede' başlığıyla verilen haberde, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Gomis'in Türkiye'ye dönebileceği, ayrıca Katar'dan da Al Rayyan'ın talip olduğu belirtildi.