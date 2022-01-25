Fenerbahçe'den Aleksandar Pesic hamlesi! Teklif yapıldı

Sarı-lacivertliler forvet için Aleksandar Pesic'i gündemine aldı. Hull City'nin de istediği Sırp golcü için Fatih Karagümrük ile yönetimin bir görüşme yaptığı bildirildi. Bu sezon 21 maçta 12 gol atan Pesic, Süper Lig Gol Krallığı yarışında zirvede yer alıyor. 29 yaşındaki oyuncu ligde ayrıca 2 de asist gerçekleştirdi. Tecrübeli santrfor, Maccabi Tel Aviv'den geçtiğimiz yaz bedelsiz olarak Karagümrük'e gelmişti.

11 TAKIMDA OYNADI

Toulouse, Atalanta, Kızılyıldız, OK Girit, FC Seoul ve Al İttihad gibi ekiplerde forma giyen Pesic, kariyerinde 11 farklı takımda toplamda 96 gol atıp, 41 asist gerçekleştirdi. Sırbistan Milli Takımı'nda 1 kez yer alan oyuncu için Fenerbahçe'nin Karagümrük'e hem para hem de takas alternatifleri sunduğu belirtiliyor. Olumlu yanıt gelmesi halinde tecrübeli forvet kadroya katılacak. Aksi halde ise alternatiflere yönelinecek. Mutlaka bir golcü alınacak.