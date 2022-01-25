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Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe! 6 isim gözden çıkarıldı

Son dakika spor haberi: Sezona büyük umutlarla başlayan ancak yaşanan üst üste puan kayıpları sonrası zirveyle arası açılan Fenerbahçe'de yeni operasyon için düğmeye basıldı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın transfer talebi sonrası arayışlarına başlayan yönetim, takviye yapabilmek için mevcut yabancı kontenjanında yer açmaya çalışıyor. Buna göre 6 futbolcuyu gözden çıkaran Fenerbahçe yönetimi, gelecek olan teklifleri değerlendirmeye alıp gerekli kolaylığı sağlamaya hazır. İşte o isimler ve yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2022 Salı 09:40
Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe! 6 isim gözden çıkarıldı

Süper Lig'e verilen arada santrfor mevkisine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe Yönetimi, kadrosundaki yabancı şişkinliğinden kurtulup yeni transferine yer açmaya çalışıyor.

Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe! 6 isim gözden çıkarıldı

Allahyar Sayyadmanesh'in kiradan dönmesiyle yabancı sayısı 15'e çıkan sarı lacivertlilerin transfer yapabilmesi için en az 2 oyuncusunu göndermesi gerekiyor. Hull City'ye transferi imzaya kalan Allahyar'ın ardından takımdan gönderilecek isimler merak konusu oldu.

Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe! 6 isim gözden çıkarıldı

Hürriyet'in haberine göre; 6 futbolcuyu gözden çıkaran Fenerbahçe yönetimi, gelecek olan teklifleri değerlendirmeye alıp gerekli kolaylığı sağlamaya hazır.

İşte o isimler...

Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe! 6 isim gözden çıkarıldı

Hull City, Miha Zajc'a talip oldu ancak transferi için yapılan görüşmelerde henüz bir anlaşmaya varılamadı. Karagümrük ve bazı Anadolu kulüplerinin istediği Max Meyer'in de ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe! 6 isim gözden çıkarıldı

Marcel Tisserand için de Fransa'dan Saint-Etienne ve Almanya'dan Hertha Berlin kulüpleri devreye girdi. Fenerbahçe Yönetimi'nin ayrıca, gitmek istemeleri halinde Luiz Gustavo ve Jose Sosa'ya kolaylık sağlamaya hazır olduğu ancak iki futbolcunun da böyle bir niyetinin olmadığı öğrenildi.

Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe! 6 isim gözden çıkarıldı

Geçen sezonun yıldızları arasında yer alan ancak bu sezon beklentilerin çok altında kalan Dimitrios Pelkas'ın da gerçek değerini verecek bir kulübün çıkması halinde satılabileceği belirtildi.

Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe! 6 isim gözden çıkarıldı

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre; Yunan futbolcuya, Zorya Luhansk Kulübü talip oldu. Zorya'nın dışında Avrupa'dan birçok takımın yakından ilgilendiği 28 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 yılına kadar devam ediyor.

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