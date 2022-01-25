Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe! 6 isim gözden çıkarıldı

Hull City, Miha Zajc'a talip oldu ancak transferi için yapılan görüşmelerde henüz bir anlaşmaya varılamadı. Karagümrük ve bazı Anadolu kulüplerinin istediği Max Meyer'in de ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Marcel Tisserand için de Fransa'dan Saint-Etienne ve Almanya'dan Hertha Berlin kulüpleri devreye girdi. Fenerbahçe Yönetimi'nin ayrıca, gitmek istemeleri halinde Luiz Gustavo ve Jose Sosa'ya kolaylık sağlamaya hazır olduğu ancak iki futbolcunun da böyle bir niyetinin olmadığı öğrenildi.