Haberler Fenerbahçe Altay'a durmak yok

Altay'a durmak yok

Kaleci Altay Bayındır bir an önce formasına kavuşmak için izinde de çalışmalarını aksatmıyor. Sarı-lacivertli file bekçisi dün karlı sahada antrenörü ile birlikte fotoğrafını paylaştı. "İşimizin başındayız" yazan Altay'ın aranın ardından Başakşehir ile oynayacakları lig maçının kadrosunda yer alma ihtimali yüksek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2022 Salı 06:50
Altay'a durmak yok
Kaleci Altay Bayındır bir an önce formasına kavuşmak için izinde de çalışmalarını aksatmıyor. Sarı-lacivertli file bekçisi dün karlı sahada antrenörü ile birlikte fotoğrafını paylaştı. "İşimizin başındayız" yazan Altay'ın aranın ardından Başakşehir ile oynayacakları lig maçının kadrosunda yer alma ihtimali yüksek.
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