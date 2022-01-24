FENERBAHÇE HABERLERİ: Tisserand'a Fransa'dan talip çıktı!

Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki Demokratik Kongolu stoperi Marcel Tisserand'a Fransa'dan talip çıktı.
Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki Demokratik Kongolu stoperi Marcel Tisserand'a Fransa'dan talip çıktı.
Fransa Ligue 1 ekibi Saint Etienne'in önümüzdeki günlerde Marcel Tisserand'ı transfer edeceğini iddia edildi.
Fenerbahçe yönetiminin de Kim Min- Jae, Attila Szalai ve Serdar Aziz'in ardından takımın 4. stoperi konumunda bulunan Marcel Tisserand'ın satışına sıcak baktığı öğrenildi.
Fenerbahçe yönetimi geçen sezon Wolfsburg'dan 4 milyon Euro karşılığında transfer edilen 28 yaşındaki stoper için Saint Etienne'in 4 milyon Euro bonservis bedeli ödemeyi kabul etmesi halinde Marcel Tisserand'ın satışına izin verecek.