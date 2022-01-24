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FENERBAHÇE HABERLERİ: Tisserand'a Fransa'dan talip çıktı!

Fenerbahçe spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Sivasspor ile berabere kalan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertliler bir yandanda yıldızlarına gelen teklifleri değerlendiriyor. Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki stoperi Marcel Tisserand'a Fransız ekibi Saint Etienn talip oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2022 Pazartesi 06:50
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