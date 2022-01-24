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SPOR HABERİ - Fenerbahçe'de Mesut Özil sancısı! İsmail Kartal...

Spor haberi... Çift pasörle oynamak istemeyen İsmail Kartal 10 numarada tercihini İrfan Can’dan yana kullandı.. Mesut Özil fazla gürültü çıkarmasa da durumdan hoşnut değil. Samandıra'da İsmail Kartal ile Mesut Özil arasında soğuk rüzgarlar esiyor. İşte detaylar... (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2022 Pazartesi 06:50
SPOR HABERİ - Fenerbahçe'de Mesut Özil sancısı! İsmail Kartal...

Fenerbahçe'de Mesut Özil sıkıntısı baş gösterdi. Yeni teknik direktör İsmail Kartal, ilk maçı olan Antalya deplasmanında gördüğü durum karşısında artık takımını çift pasörle sahaya sürmek istemiyor. Antalya maçında İrfan Can ile Mesut Özil bir arada oynamış, Fenerbahçe topa sahip olsa da pozisyon bulmakta hatta kaleye şut çekmekte sıkıntı yaşamıştı.

TERCİHİ İRFAN CAN
İsmail Kartal, Altay maçıyla birlikte de Mesut Özil'i kulübeye çekmiş ve İrfan Can ile takımını sahaya sürmüştü. Takvim'in haberine göre; İsmail Kartal'ın tercihini İrfan Can'dan yana kullanmış olması sonrası Mesut Özil pek fazla gürültü çıkarmasa da ilk 11'de oynamak isteyen yıldız futbolcu yine de soğuk rüzgarlar estiriyor! Durumun farkında olan İrfan Can Kahveci Altay'a attığı gol sonrasında kulübedeki Mesut Özil'e koşmuş ve yıldız futbolcuya sarılmıştı.

GÜÇLENMESİ ŞART
Ancak gelen bilgilere göre Mesut Özil'in Perreira'nın takımdan ayrılması sonrasında fizik olarak geriye gittiği gerçeği de var. İsmail Kartal'ın bu soğuk savaşa nasıl çare bulacağı merak konusu. Ancak ilk olarak Kartal'ın Mesut Özil'in fizik kapasitesinin yükselmesi için oyuncuya yükleme yapacağı, bu süre zarfında da tercihini İrfan Can'dan yana kullanacağı ifade ediliyor.

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