Serdar’da zorlama Novak’ta yırtık

Sivasspor maçında sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kalan Serdar Aziz ve Filip Novak'ın sağlık durumuları belli oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncularımızın yapılan ilk değerlendirmelerinde, Serdar Aziz'in sağ kasık bölgesinde 1. derece zorlanma, Filip Novak'ın sol uyluk arka üst adale tendonunda, tendon içi yırtık saptanmıştır. Oyuncuların tedavilerine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi. Serdar'ın aradan sonra oynanacak Başakşehir maçına yetişme ihtimali yüksek. Novak'taki tendon yaralanmalarında ise dönüş süresi en az 4-6 haftayı buluyor