Fenerbahçe'yi bekleyen tehlike! Korkutan senaryo...

Takımdaki arızaları tespit ettiklerini, büyük bir hızla düzeleceklerini söyleyen Kartal "Çok kırılgan bir takımız. Skoru elimizde tutmayı öğrenmeliyiz. Tabelayı zenginleştiremezsek sıkıntı yaşarız. Sivas maçının ilk yarısındaki oyundan memnunum. Amacımız bunu 90 dakikaya yaymak" ifadelerini kullandı.

SORUN GOL ATMAKTA

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, takımın savunma performansından genel anlamda memnun olan İsmail Kartal'ın bazı oyuncuların fiziksel eksiklikleri ve hücum organizasyonları üzerinde durduğu öğrenildi. Topa hız katıp, mücadele gücünü artırdıklarında sahada çok daha güçlü bir duruş sergileyeceklerine inanan İsmail Hoca, Antalya'da özellikle hücum varyasyonları üzerine çalışmalara ağırlık verecek. Altay'ın da takıma katılmasıyla savunmanın gücünün artacağını düşünen Kartal, yedi maçlık zorlu fikstürden başarıyla çıkacaklarından emin.