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Fenerbahçe'yi bekleyen tehlike! Korkutan senaryo...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... İsmail Kartal yönetiminde lige verilen arada çalışmalarına devam edecek Kanarya'da, gündemin 1 numaralı maddesi gol sorunu. Bununla beraber Fenerbahçe, kırılgan yapısından kurtulmak için de çeşitli çalışmalar yapacak. Öte yandan sarı lacivertlileri lige verilen aranın ardından zorlu bir periyot bekliyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2022 Pazartesi 10:43
Fenerbahçe'yi bekleyen tehlike! Korkutan senaryo...

Millî araya Sivasspor beraberliğiyle giren Fenerbahçe, Antalya'da yara saracak. Oyuncularına üç gün izin veren Teknik Direktör İsmail Kartal, 26 Ocak - 2 Şubat tarihleri arasında Antalya'da yapacakları kampta takımı ayağa kaldırmayı hedefliyor.

Fenerbahçe'yi bekleyen tehlike! Korkutan senaryo...

Takımdaki arızaları tespit ettiklerini, büyük bir hızla düzeleceklerini söyleyen Kartal "Çok kırılgan bir takımız. Skoru elimizde tutmayı öğrenmeliyiz. Tabelayı zenginleştiremezsek sıkıntı yaşarız. Sivas maçının ilk yarısındaki oyundan memnunum. Amacımız bunu 90 dakikaya yaymak" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'yi bekleyen tehlike! Korkutan senaryo...

SORUN GOL ATMAKTA
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, takımın savunma performansından genel anlamda memnun olan İsmail Kartal'ın bazı oyuncuların fiziksel eksiklikleri ve hücum organizasyonları üzerinde durduğu öğrenildi. Topa hız katıp, mücadele gücünü artırdıklarında sahada çok daha güçlü bir duruş sergileyeceklerine inanan İsmail Hoca, Antalya'da özellikle hücum varyasyonları üzerine çalışmalara ağırlık verecek. Altay'ın da takıma katılmasıyla savunmanın gücünün artacağını düşünen Kartal, yedi maçlık zorlu fikstürden başarıyla çıkacaklarından emin.

Fenerbahçe'yi bekleyen tehlike! Korkutan senaryo...

KORKUTAN SENARYO
Lige dönüşte F.Bahçe'yi birbirinden zorlu sınavlar bekliyor. Kadıköy'deki Başakşehir maçıyla başlayacak yedi maçlık periyotta, sarı lacivertliler, GZT Giresunspor (D), Atakaş Hatay, Kasımpaşa (D), Trabzonspor, Aytemiz Alanya (D), İttifak Holding Konya ile karşılaşacak. F.bahçe ilk yarıda bu süreci, 3 galibiyet, 4 mağlubiyetle tamamlamıştı.

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