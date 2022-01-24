Fenerbahçe'nin transfer hedefi Ghislain Konan kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Hangi mevkide oynuyor? İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin transfer hedefleri arasında yer alan Ghislain Konan'a dair önemli bilgileri sizler için derledik. İşte detaylar...

27 Aralık 1995'te Fildişi Sahili'nin Abidjan şehrinde dünyaya gelen Ghislain Konan, sol bek pozisyonunda görev alıyor. 1.76 boyundaki futbolcunun transfermarkt değeri 6 milyon euro.

Kariyyerine Mimosas U19'da başlayan Konan, daha sonra Guimaraes B, Guimaraes ve Reims'te forma giydi.

4 MİLYON EURO ÖDETTİ

Öte yandan Reims, Konan'ı almak için 2018-19 sezonunda 4 milyon euro ödemişti.

Ghislain Konan, bu sezon toplamda 17 maça çıkarken 1 gol 2 asist üretmeyi başardı.