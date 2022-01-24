Fenerbahçe'de kadro krizi! Caner Erkin...

Fenerbahçe Kulübü önceki gün Sivasspor ile oynanan maçta sakatlık yaşayan Filip Novak ve Serdar Aziz'in sağlık durumlarıyla ilgili bilgilendirme yaptı. Açıklamada, "Serdar Aziz'in sağ kasık bölgesinde 1. Derece zorlanma, Filip Novak'ın sol uyluk arka üst adele tendonunda, tendon içi yırtık saptanmıştır" denildi. Oyuncuların tedavi programlarına başlanıldığı ifade edildi. Novak'ın yaklaşık 1 ay sonra sahalara dönebileceği iddia edildi.

Sezon başında Vitor Pereira'nın gelmesiyle sol bekte yer alan isimlerden Caner Erkin'le yollar ayrıldı. Ancak Caner Erkin'in gitmesinin ardından yerine bir alternatif alınmadı, Filip Novak tek kaldı. Pereira'nın 3'lü sistemi göz önüne alınsa da kanat beki düşünülmedi. Kasımpaşa'dan gelen 19 yaşındaki Çağtay Kurukalıp da Sivasspor maçında yedekler arasında olsa da sahaya sürülmedi.