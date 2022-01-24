Fenerbahçe'de gözler yönetime çevrildi! Transfer...

Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de sergilenen iki farklı oyun 'kırılgan yapıyı' bir kez daha gün yüzüne çıkardı. İlk yarıda oyunun iki yönünü de iyi oynayan takım, Zajc ile golü bularak öne geçerken, savunmada da rakibe pozisyon vermedi. Hızlı ataklarla farkı artıracak fırsatları da bulundu. Ancak 3 net pozisyonu değerlendirilemedi. Son vuruşu iyi bir forvet eksiği yine görüldü. Ortak görüş; iyi bir golcü olsaydı Fenerbahçe maçı ilk yarıda koparabilirdi, şeklinde...



GÖZLER YÖNETİMDE

İkinci yarıda Serdar Aziz'in ardından Novak'ın da sakatlanması ibreyi terse çevirdi... Savunma kurgusu alt üst olurken, Osayi Samuel'in mecburiyetten beke çekilmesi ile kanatlardaki etkinlik de kaybedildi. Burada da kenar bek sıkıntısı dikkat çekti. Pereira sonrası 4'lü savunmaya geçildiğini hatırlatan otoriteler, bu mevkilerde daha kaliteli ve fizik gücü yüksek isimlere ihtiyaç doğduğunu vurguluyor. Çözüm için en az 2-3 nokta transfer gerektiği dile getirildi. Gözler şimdi yönetime çevrildi.

NAZIM FORMSUZ NOVAK İSTİKRARSIZ

Takımdaki tek gerçek sağ bek Nazım Sangare, sol bek ise Filip Novak. Sangare bu sezon son derece formsuz bir görüntü çizerken, Filip Novak ise istikrarsız.

DURSUN YETERSİZ BERISHA KAYIP

Forvetlerden Serdar Dursun mücadele olarak sahada elinden geleni yapsa da son vuruş+gol konusunda yetersiz kalıyor. Berisha ise takıma uyum sağlayamadı.