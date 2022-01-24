Fenerbahçe transfer haberleri | Vitor Pereira'nın gözdesi Fabricio Bustos elden kaçtı!

Süper Lig'de Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe, ligin ikinci yarısında İsmail Kartal ile çıkış arıyor. Transfer çalışmalarına da devam eden Fenerbahçe'nin gündeminde golcü transferinin yanı sıra bek transferleri de vardı.

Sarı lacivertlilerin Vitor Pereira ile sezon başında ısrarla istediği ancak takıma katamadığı Fabricio Bustos, elden kaçtı. Arjantin basını, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan milli sağ bekin Internacional ile sözlü olarak anlaştığını duyurdu.





Görkem Ağgündüz'ün derlediği haberde; Internacional'in, Bustos'un transferini ocak ayında bitirmek için Independiente ile görüşeceğini ancak anlaşma sağlanamazsa haziran ayında Bustos'u bedava olarak kadrosuna katacağı belirtildi.