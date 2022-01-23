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Zajc kendine geldi

Fenerbahçe'nin Sloven yıldızı Miha Zajc, Sivasspor karşısında orta alanda şans buldu. Başarılı oyuncu, İsmail Kartal'ın güvenini boşa çıkartmadı. İlk yarıda çalışkan bir oyun ortaya koyan 27 yaşındaki futbolcu, 18. dakikada Valencia'nın içeri çevirdiği topa tekte şık bir vuruş yaparak ağları sarstı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2022 Pazar 06:50
Zajc kendine geldi

Fenerbahçe'nin Sloven yıldızı Miha Zajc, Sivasspor karşısında orta alanda şans buldu. Başarılı oyuncu, İsmail Kartal'ın güvenini boşa çıkartmadı. İlk yarıda çalışkan bir oyun ortaya koyan 27 yaşındaki futbolcu, 18. dakikada Valencia'nın içeri çevirdiği topa tekte şık bir vuruş yaparak ağları sarstı. Takımını öne geçiren Zajc, ikinci yarıda ise diğer sarı-lacivertli oyuncular gibi varlık gösteremedi. Miha Zajc, bu sezon 18. Süper Lig maçında 4. golünü atmış oldu. Daha önce Antalyaspor, Kayserispor ve Gaziantep karşılaşmalarında ağları sarsan tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe kariyerinde ise toplam 7. golünü kaydetti.

'MEMNUN DEĞİLİZ'
Sarı-lacıvertli ekibin tek golünü kaydeden Zajc, "Zor bir maç oldu. İlk yarıda yakaladığımız şanslar vardı. 1 veya 2 gol daha atabilirdik. Tabii ki bu sonuçtan dolayı memnun değiliz" ifadelerini kullandı.

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