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Sivasspor Fenerbahçe maçında Osayi-Samuel'den tartışmalı geri pası! Kurallara aykırı mı?

Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getiren maçta ilginç bir an yaşandı. Karşılaşmanın ikinci yarısında sarı-lacivertli futbolcu Osayi-Samuel'in yere yatıp kafayla Berke Özer'e verdiği pas tartışmalara neden oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2022 Pazar 11:24
Sivasspor Fenerbahçe maçında Osayi-Samuel'den tartışmalı geri pası! Kurallara aykırı mı?

Süper Lig'in 23. haftasıdna Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor'la 1-1 berabere kalırken, karşılaşmada ilginç bir olay yaşandı.

Mücadelenin ikinci yarısında yere yatarak kafayla kalecisine pas veren Bright Osayi-Samuel'in bu hareketi tartışmalara neden oldu.

KURALLARA AYKIRI

Osayi'nin bu hareketi futbol oyun kurallarının 12. Maddesi olan fauller ve fena hareketlerin içinde yer alan sportmenlik dışı davranışlardan dolayı ihtarlar bölümünde ihtarla cezalandırılması gereken bir davranış olarak yer alıyor.

Eğer bir oyuncu hakimiyetindeki topu kaleciye pas kuralını hile ile (yerdeki topu kafa ile vermek, ayağıyla topu havaya kaldırıp dizi, göğsü, kafası ile kaleciye vermek) aşma yoluna giderse sarı kart ile cezalandırılıyor ve aleyhine endirekt serbest vuruş veriliyor.

Görü

Not: Görüntü beIN Sports'tan alnımıştır.

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