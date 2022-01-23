İsmail Kartal: Takviye gerekiyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Sivasspor karşısında sakatlıklar nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını söyledi. Maça iyi başladıklarını kaydeden Kartal, "Maça iyi başladık çünkü iyi hazırlandık. 3 puan için gelmiştik. İlk yarıda çok iyi oynadık. Fenerbahçe'ye oynatmak istediğim oyunu ortaya koyduk. 'Pozitif bir futbol oynamaya çalıştıracağım' demiştim, bunu da ilk yarıda gösterdik" dedi. Serdar Aziz ve Novak'ın sakatlanıp oyundan çıkmasının kendilerini olumsuz etkilediğini kaydeden sarı-lacivertli çalıştırıcı sözlerine şöyle devam etti:



HAMLE ŞANSIMIZ KALMADI

"Bazı mevkilerimizin alternatifleri yok. Serdar Aziz ve Novak sakatlanmadan önce başka hamle yapmayı planlıyorken, mecburen başka bir hamle yaptık ve oyun gücümüz azaldı. Bu sürede oyun gücümüz ve tempomuz kalmadı. Rakip de üzerimize yüklendi. İkinci yarıda mecburiyetten dolayı istediğimiz oyunu oynayamadık. İstediğimizi oynayabilmek için oyuncularımla birlikte çalışacağız. İstanbul'a döndüğümüzde yönetimle de görüşeceğim. Birkaç takviye yapabilirsek, Fenerbahçe taraftarının istediği oyunu ortaya koyabileceğimizi düşünüyorum.