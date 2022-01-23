İrfan Can Kahveci: Gol yapmalıyız

İlk yarıda net bir fırsattan yararlanamayan İrfan Can Kahveci, Sivas'ın zor bir deplasman olduğunu söyledi. Sarı-lacivertli oyuncu, "Sivasspor, Türkiye'nin en zorlu deplasmanlarından biri. İki gün önce de bir maç oynamıştık. Saha da ağırdı. Tabi bunlar bahane değil. İlk yarı iyi başladık oyuna. Çok pozisyona girdik. Gol dışında da bayağı net pozisyonumuz vardı. İkinci yarıda Sivasspor üstümüze geldi. Uzun toplarla oynadılar. Biz de onlara uyduk. İlk yarı gibi oynarsak iyi yoldayız diyebilirim. İnşallah öyle devam ederiz" dedi. Seri galibiyetlerin bir türlü gelmemesi hakkında da konuşan Kahveci, "İsmail hoca geldikten sonra çalışıyoruz. Bugün benimki dahil 2-3 net pozisyonumuz var. Bulduğumuz pozisyonları gole çevirebilirsek kazanabilirz. Bunları gol yapmamız lazım 3 puan almak için" yorumunu yaptı. Mesut'un yokluğunda 90 dakika sahada kalan Kahveci, vasattı.