İki farklı Fener

SPOR Toto Süper Lig'de Fenerbahçe, Sivasspor deplasmanından 1 puanla döndü: 1-1. Sarı-lacivertliler, İsmail Kartal ile çıktığı üçüncü karşılaşmaya çok iyi başladı. İlk yarıda oyunu istediği gibi yöneten, rakibini kalesine yaklaştırmayan Kanarya, 18'de Valencia'nın asistinde Miha Zajc ile öne geçti. Golden sonra da ataklarını sürdüren sarı-lacivertliler; İrfan Can, Tisserand ve Serdar Dursun ile yakaladığı net fırsatları kullanamayınca farkı artırma şansını tepti.
ROLLER DEĞİŞTİ
İkinci yarıda roller adeta tersine döndü. Kayode'nin oyuna girmesiyle Sivasspor dalga dalga gelmeye başladı. 74'te Pedro Henrique'nin muhteşem frikiğiyle eşitliği bulan kırmızı-beyazlılar, Yatabare ve Cofie ile iki kez de direğe takıldı. Kalan bölümde başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi. 37 puana yükselen Fenerbahçe lige verilecek aranın ardından sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Puanını 31'e yükselten Demir Grup Sivasspor ise Gaziantep FK deplasmanına gidecek.