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FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Sivasspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Demir Grup Sivasspor'la 1-1 berabere kalırken spor yazarları da bu mücadeleyi çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2022 Pazar 08:18
FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Sivasspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

EMRE BOL - PİLİ BİTTİ!

İsmail Kartal; takımını derli toplu, takımın oynaması gerektiği sistemle sahaya sürünce neredeyse bütün futbolcuların performansı arttı. Hatta çok eleştirdiğimiz Zajc ve Crespo'nun karşılaşmanın yıldızı olduğunu söyleyebiliriz. Başarılı olmak için futbolun doğrularını yapmak yeterli aslında.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Sivasspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Çok fazla eksiği olan Sivas ekibi ikinci yarı ayakta kalmayı başaran taraftı. Fenerbahçe ise aksine pili bitmiş bir oyuncak gibiydi! Rıza hocayı tebrik ediyorum; yedek oyuncularını dahi bu kadar hazır tutabildiği için... Bu çok önemli bir teknik direktör başarısıdır.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Sivasspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

İsmail Kartal doğru 11'le sahaya çıkmasına karşın, Sivasspor'un geniş alanda oynama taktiğine cevap veremedi. İkinci yarı tamamen Sivasspor'un istediği gibi oynandı. Çok net şunu söyleyebilirim; galibiyeti kaçıran taraf ev sahibiydi. Sivas'ın zorlu iklim şartları, doğru oyunla birleşince, gerçekten zorlu bir deplasman haline geldi. Dolayısıyla buradan kaybetmeden çıkmak da önemli.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Sivasspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Fenerbahçe yönetiminin yaptığı kadro mühendisliğinin ne kadar yanlış olduğunu bir kez daha gördük. 3'lü kurguya göre kurulan kadronun bek eksikliği her daim sıkıntı oluşturuyor. Novak'ın sakatlanıp çıkmasıyla bütün kurgu çöküverdi. Sarı-lacivertliler normale dönmek istiyorsa, alternatifli bek oyuncularını kadroya katması şart...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Sivasspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

GÜRCAN BİLGİÇ - TRAVMATİK!

İlk yarıda bitireceği maçtan beraberliğe sevinerek çıkan bir Fenerbahçe izledik. Sezonun bütün travmalarının yaşandığı, kendi içinde farklı bakış açıları ile değerlendirecek bir maçtı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Sivasspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

İkinci yarının başlamasını beklerken, "Neler kaçtı?" diye kendi aralarında konuşurken, Pedro Henrique'nin attığı enfes frikik golüne kadar tırnaklarını yiyen Fenerbahçelilerin olduğu, keyif ve heyecan taşıyan karşılaşma izledik. Crespo maçın yıldızı olma yolundayken, baskıdan tek top çıkaramadı, gole neden olan faulde de topu kaptırdı. Tıpkı Altay maçında olduğu gibi... Bu kadar sorumluluk alan bir oyuncunun, hatalara açık olması da kaçınılmaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Sivasspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Yani; bu korkuyu onaracak gücü kalmadı Fenerbahçe'nin. Rıza Çalımbay sanki bunu beklermişçesine nefes aldırmadı rakibine. Sanki bir kişi fazla oynuyordu Sivasspor... Üç günde bir maç süreci, eksik oyuncular ve Vitor Pereira'dan miras kalan fiziksel yetersizlik, Fenerbahçe'nin ayaklarını çime saplanmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Sivasspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

İsmail Kartal'ın rakibin her yönünü analiz edip, kendilerinin kullandığı kornerlerde üç kişi ile geride kalıp, o meşhur kontratak silahını devreye sokturmamasını da izledik. İki beki; Nazım ve Novak oyuna tek bir pozitif katkı koyamadı. Hamle oyuncuları da hiçbir katkı sağlamadı. Tek sıkıntı, baskıyı gördüğü halde Gustavo ve Sosa gibi iki tecrübeli oyuncuyu devreye erken sokmamasıydı. Belki onlarla daha akıllı oynar, panik içinde kalan takımına güven duygusu yaratabilirdi. Yine de Sivasspor'un direkten dönen iki şutunu not edelim.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Sivasspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Şimdi İsmail Kartal için nefes alma zamanı... Takımıyla geçirecek vakti olacak, transfer için planlama yapabilecek, oyun bilgisi, pas hızı diplerde olan takımını biraz olsun geliştirebilecek.

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