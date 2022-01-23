FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Sivasspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Yani; bu korkuyu onaracak gücü kalmadı Fenerbahçe 'nin. Rıza Çalımbay sanki bunu beklermişçesine nefes aldırmadı rakibine. Sanki bir kişi fazla oynuyordu Sivasspor ... Üç günde bir maç süreci, eksik oyuncular ve Vitor Pereira'dan miras kalan fiziksel yetersizlik, Fenerbahçe'nin ayaklarını çime saplanmıştı.

İsmail Kartal'ın rakibin her yönünü analiz edip, kendilerinin kullandığı kornerlerde üç kişi ile geride kalıp, o meşhur kontratak silahını devreye sokturmamasını da izledik. İki beki; Nazım ve Novak oyuna tek bir pozitif katkı koyamadı. Hamle oyuncuları da hiçbir katkı sağlamadı. Tek sıkıntı, baskıyı gördüğü halde Gustavo ve Sosa gibi iki tecrübeli oyuncuyu devreye erken sokmamasıydı. Belki onlarla daha akıllı oynar, panik içinde kalan takımına güven duygusu yaratabilirdi. Yine de Sivasspor'un direkten dönen iki şutunu not edelim.