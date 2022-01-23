FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Sivasspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Fenerbahçe yönetiminin yaptığı kadro mühendisliğinin ne kadar yanlış olduğunu bir kez daha gördük. 3'lü kurguya göre kurulan kadronun bek eksikliği her daim sıkıntı oluşturuyor. Novak'ın sakatlanıp çıkmasıyla bütün kurgu çöküverdi. Sarı-lacivertliler normale dönmek istiyorsa, alternatifli bek oyuncularını kadroya katması şart...
GÜRCAN BİLGİÇ - TRAVMATİK!
İlk yarıda bitireceği maçtan beraberliğe sevinerek çıkan bir Fenerbahçe izledik. Sezonun bütün travmalarının yaşandığı, kendi içinde farklı bakış açıları ile değerlendirecek bir maçtı.
İkinci yarının başlamasını beklerken, "Neler kaçtı?" diye kendi aralarında konuşurken, Pedro Henrique'nin attığı enfes frikik golüne kadar tırnaklarını yiyen Fenerbahçelilerin olduğu, keyif ve heyecan taşıyan karşılaşma izledik. Crespo maçın yıldızı olma yolundayken, baskıdan tek top çıkaramadı, gole neden olan faulde de topu kaptırdı. Tıpkı Altay maçında olduğu gibi... Bu kadar sorumluluk alan bir oyuncunun, hatalara açık olması da kaçınılmaz.