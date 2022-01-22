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Sivasspor - Fenerbahçe maçı sonrası İsmail Kartal'tan transfer sözleri! "Yönetimle konuşacağım"

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler 1-0 öne geçtiği müsabakada üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Kanarya'da teknik direktör İsmail Kartal, maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Transferle ilgili konuşan Kartal, yönetimle konuşup birkaç takviye isteyeceğini ifade etti. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2022 Cumartesi 18:33 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2022 Cumartesi 18:38
Sivasspor - Fenerbahçe maçı sonrası İsmail Kartal'tan transfer sözleri! "Yönetimle konuşacağım"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Sivasspor ile 1-1 berabere kaldıkları mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Transferle ilgili konuşan Kartal, istediği oyunu oynatabilmek için yönetimden birkaç takviye isteyeceğini belirtti.

İşte o sözler...

İsmail Kartal: Maça iyi başladık çünkü iyi hazırlandık. 3 puan için gelmiştik. Oyun planım bu. Fenerbahçe'ye oynatmak istediğim oyun bu. Çok iyi başladık. Pozitif bir futbol oynamaya çalıştıracağım demiştim, bunu da ilk yarıda gösterdik.

İkinci yarıda mecburiyetten dolayı istediğimiz oyunu oynayamadık. İstediğimizi oynayabilmek için oyuncularımla birlikte çalışacağız. Sakat olan bölgelerle ilgili belki yönetimle konuşup birkaç takviye yapabilirsek, istediğim oyunu yapabileceğimizi düşünüyorum

Bazı mevkilerimizin alternatifleri yok. Novak sakatlanmadan önce başka hamle yapmayı planlıyorken, mecburen başka bir hamle yaptık ve oyun gücümüz azaldı. Bu sürede oyun gücümüz ve tempomuz kalmadı.

İlk yarı Serdar, ikinci yarı Novak, benim en etkili oyuncularımdan birini sol beke çekmem. Tempo yapamıyorsunuz ve oyun gücünüz azalıyor. Bu yüzden rakip de sizin üstünüze gelir. İyi futbol oynamaya çalıştığımız dönemde, bunu gösterdik.

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