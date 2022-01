Sivasspor Fenerbahçe maçı sonrası İrfan Can Kahveci: İlk yarıdaki gibi oynarsak iyi yoldayız

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci maçın ardından açıklamalarda bulundu. İlk yarıda oynadıkları futbolun umut verici olduğunu belirten İrfan Can, "İlk yarıdaki gibi oynarsak, iyi yoldayız. İnşallah ilk yarıdaki gibi devam ederiz." ifadelerini kullandı.



İşte o sözler...



İrfan Can Kahveci: Türkiye'nin en zorlu deplasmanlarından birindeydik, 2 gün önce maç oynamıştık, saha da biraz ağırdı ama bunlar bahane değil. İlk yarı istediğimiz gibi gitti. İkinci yarı Sivasspor golü bulmak için biraz daha bastırdı.

İkinci yarı onlara uyduk. İlk yarıdaki gibi oynarsak, iyi yoldayız. İnşallah ilk yarıdaki gibi devam ederiz. 1-0'dan sonra da 2-3 net pozisyonumuz vardı. Bunları gol yapmamız lazım 3 puanı almak için. İnşallah diğer maçlarda bunları yaparız.