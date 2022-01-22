Sivasspor - Fenerbahçe maçı sonrası Berke Özer'den flaş hamle!

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle Altay müsabakasını kaçıran Berke Özer, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasındaki Sivasspor maçıyla sahalara geri döndü. Genç file bekçisi, 1-1 sona eren karşılaşmada yediği gol nedeniyle eleştirilerin odağı haline geldi.
Berke, Sivasspor karşılaşmasında Pedro Henrique'nin frikik vuruşunda gole engel olamamıştı.
21 yaşındaki kaleci, Sivasspor maçının ardından flaş bir hamlede bulundu. Berke Özer mücadelenin ardından gelen kötü yorumlar üzerine sosyal medya hesaplarını kapattı.