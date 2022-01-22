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Sivasspor - Fenerbahçe maçı sonrası Berke Özer'den flaş hamle!

Son dakika spor haberi: Deplasmanda Sivasspor'a konuk olan Fenerbahçe sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertlilerin genç file bekçisi Berke Özer, yediği gol sonrası eleştirildi. 21 yaşındaki kaleci, Sivasspor maçının ardından gelen kötü yorumlar üzerine sosyal medya hesaplarını kapattı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2022 Cumartesi 20:00 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2022 Cumartesi 20:01
Sivasspor - Fenerbahçe maçı sonrası Berke Özer'den flaş hamle!

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle Altay müsabakasını kaçıran Berke Özer, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasındaki Sivasspor maçıyla sahalara geri döndü. Genç file bekçisi, 1-1 sona eren karşılaşmada yediği gol nedeniyle eleştirilerin odağı haline geldi.

Berke, Sivasspor karşılaşmasında Pedro Henrique'nin frikik vuruşunda gole engel olamamıştı.

21 yaşındaki kaleci, Sivasspor maçının ardından flaş bir hamlede bulundu. Berke Özer mücadelenin ardından gelen kötü yorumlar üzerine sosyal medya hesaplarını kapattı.

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