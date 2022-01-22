Sivasspor - Fenerbahçe maçı öncesi İsmail Kartal'dan kadro açıklaması!

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesi sarı lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

İşte İsmail Kartal açıklamaları:

11'ime, dışarıdaki arkadaşlarıma güveniyorum. Bundan sonraki maçlarımız yoğun olacak, 3 günde maç oynayacağımız için bu tip rotasyonlarımız olacaktır. Tüm oyuncularıma güveniyorum.



Geçen hafta gerçekten önemliydi. Taraftarlarımız, oyuncularımıza güven duygusuyla güzel mesajlar verdi. İkinci yarı ortaya koyduğumuz oyun karakteriyle maçı kazandık ve bize moral oldu. Bu maça da en iyi şekilde hazırlandık.

Tabii ki eksiklerimiz var, o yüzden elimizdeki oyuncularla en iyi şekilde, kazanmak için sahaya çıkacağız. Bizim pozitif futbol anlamındaki düşüncemiz bu.